Bufera dietro le quinte di Uomini e Donne: ex dame si lanciano stoccate al veleno (FOTO)

In queste ore, alcune ex dame di Uomini e Donne si sono lanciate delle stoccate al veleno sui social. Tutto è nato nel momento in cui Pamela Barretta e Cristina Incorvaia hanno pubblicato una foto in cui hanno alluso ad una “strega” invidiosa.

Le due donne, però, non hanno fatto il nome della destinataria delle loro accuse. Tuttavia, questa mattina Pamela ha pubblicato dei video in cui ha chiarito in maniera un po’ più esplicita alcuni concetti, per cui è stato facile intuire a chi fossero indirizzate le frecciatine.

Le stoccate di ex dame di Uomini e Donne

Anche se, ormai, non fanno più parte del parterre di Uomini e Donne, ci sono delle dame che ancora continuano a stare al centro dell’attenzione e a far parlare di sé. La persona in questione è Pamela Barretta. Quest’ultima, ieri ha pubblicato una foto in compagnia della sua amica Cristina Incorvaia. Il post in questione è stato corredato anche da una breve didascalia in cui ha alluso al fatto che la loro fosse un’amicizia davvero sincera, contrariamente a come sono solite agire certe “streghe” che sono solo invidiose.

Pamela non ha fatto alcun nome, pertanto, i fan hanno cominciato a farle delle domande. Questa mattina, allora, la Barretta ha voluto fare alcune precisazioni. La donna ha ammesso di non essere obbligata a fare nomi e cognomi, tuttavia, la cosa importante è che chi avrebbe dovuto capire, lo ha fatto. La dama ha dichiarato che le Stories precedenti fossero riferite ad una ex protagonista del programma he in studio la definì “Zocc**a”.

Pamela Barretta pronta a fare querele

Questa frase, dunque, ha reso chiaro a tutti chi fossero le ex dame di Uomini e Donne coinvolte in questa diatriba. In molti, infatti, sono assolutamente certi che la destinataria delle accuse sia Valentina Autiero. Lei, infatti, ebbe parecchi scontri con Pamela e, a suo tempo, la definì con epiteti decisamente poco carini. Inoltre, Valentina ebbe delle discussioni anche con Cristina a causa di un ex cavaliere che entrambe corteggiavano.

Pamela ci ha tenuto a precisare di essere stufa di continuare a leggere frecciatine sui social. Una volta ha graziato Valentina, malgrado l’avesse definita una poco di buono. Adesso, però, se la dama dovesse continuare a sbottare contro di lei, non avrà alcuna forma di pietà e procederà immediatamente con una bella denuncia.