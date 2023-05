Il Paradiso delle signore chiude, spoiler stagione 8: chi rimane, chi se ne va e risvolti inattesi

Il Paradiso delle signore ha chiuso i battenti proprio oggi, venerdì 5 maggio. In tale data si è conclusa la stagione numero 7, ma tutto sembra essere già pronta per la numero 8, sta di fatto che sono trapelati già degli spoiler.

Nello specifico, infatti, sono apparse delle notizie per quanto riguarda l’inizio delle riprese, il ritorno della soap opera, i personaggi che restano, quelli che vanno via e molto altro. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere.

Quando torna il Paradiso delle signore?

Quest’oggi si è conclusa una fortunata stagione del Paradiso delle signore, quindi, vediamo quali sono gli spoiler della numero 8. Partendo dalle riprese, i fan possono stare tranquilli in quanto molto presto gli attori dovrebbero tornare sul set. La serie, infatti, tornerà ad intrattenere il pubblico Rai a partire dalla fine dell’estate, fino a maggio 2024. Al momento è ancora un po’ presto per conoscere con certezza e ufficialità la data di inizio della nuova stagione, tuttavia, sono trapelate delle indiscrezioni.

Con ogni probabilità, infatti, la data è fissata a lunedì 11 settembre 2023, ma si resta in attesa per eventuali cambiamenti e colpi di scena. L’orario di messa in onda dovrebbe essere sempre lo stesso, ovvero, a partire dalle 16:05. Da lunedì prossimo, invece, in sostituzione della soap, sempre al suo solito orario, andrà in onda Sei Sorelle, un’altra serie molto amata dai telespettatori.

Anticipazioni stagione numero 8: risvolti e cast

Per quanto riguarda il cast, invece, gli spoiler sulla stagione numero 8 del Paradiso delle signore rivelano che molti volti saranno riconfermati. Tra quelli che destano maggiore sgomento ci sono, sicuramente, quelli di Vanessa Gravina, Emanuel Caserio e Alessandro Tersigni. Partendo dalla prima, Adelaide tornerà. Quest’anno si era allontanata dal set a causa di alcuni impegni lavorativi. Anche gli altri due ci saranno e dovranno affrontare anche delle faccende piuttosto incresciose.

In merito ai risvolti che potrebbero prendere certe situazioni, invece, nella prossima stagione del Paradiso è molto probabile che per Vittorio, Salvatore e Marcello non ci sarà un lieto fine in amore. Vittorio dovrà fare i conti anche con la nascita di un nuovo impero della moda. Marcello, dal canto suo, si troverà dinanzi al fatto compiuto, Ludovica ha sposato un altro. Anche Armando sarà piuttosto combattuto e potrebbe prendere decisioni inattese sul suo rapporto con Agnese.