Davide Donadei accusato di “violenza” contro Chiara Rabbi: le gravi accuse di un ex tronista

In queste ore sul web sono trapelate delle notizie piuttosto incresciose e gravi che riguardano Davide Donadei e alcuni comportamenti che starebbe adoperando con Chiara Rabbi. I due ragazzi, dopo essersi lasciati, pare si stiano avvicinando nuovamente, ma il tutto starebbe avvenendo in un modo un po’ insolito.

A raccontare questi retroscena è stato Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo è stato accusato da Donadei di aver avuto un flirt con Chiara. A tal riguardo, ha deciso di intervenire facendo delle confessioni incredibili.

Il riavvicinamento e le liti tra Chiara Rabbi e Davide Donadei

Tra Chiara Rabbi e Davide Donadei pare sia in atto un riavvicinamento. A raccontare la faccenda è stato Giulio Raselli che, tuttavia, ha aggiunto dei dettagli davvero assurdi. Nello specifico, infatti, il protagonista ha detto che, attualmente, i due ragazzi fossero chiusi in una camera di hotel da non si sa quanto tempo, per cercare di chiarire alcune faccende. Al centro dell’attenzione pare ci siano dei messaggi scambiati tra Chiara e Giulio.

Davide ha letto le conversazioni ed ha sbottato contro la sua ex accusandola di aver contattato Giulio per provarci con lui. La Rabbi si è difesa smentendo queste insinuazioni. Allo scopo di rendere la sua versione dei fatti più credibile, poi, Chiara ha deciso di contattare Giulio per chiedergli la cortesia di inviarle tutte le chat e i messaggi che i due si sono scambiati, in modo da avvalorare la sua versione dei fatti.

Davide fa pressioni su Chiara? Le accuse pesantissime di Giulio Raselli

A conferma di tutto ciò, Giulio Raselli ha pubblicato l’audio che gli ha inviato Chiara Rabbi in cui gli ha fatto questa richiesta e, in sottofondo, si sentiva proprio la voce di Davide Donadei. Quest’ultimo sbottava contro la ragazza accusandola di avergli mentito su come stiano realmente le cose tra lei e Giulio. Quest’ultimo ha deciso di rendere pubblica la notizia in quanto ritiene che il comportamento di Donadei sia piuttosto violento nei riguardi di Chiara.

La ragazza è molto giovane a anche un po’ ingenua, pertanto, starebbe subendo delle pesanti pressioni psicologiche da parte del suo ex. Giulio, insomma, ha mosso delle accuse davvero molto profonde e pesanti contro l0ex tronista di Uomini e Donne. Al momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti per commentare la cosa. Non resta che attendere per vedere se daranno la loro versione.