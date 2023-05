Edoardo e Micol, nuove confessioni sull’intimità al GF Vip: ecco cosa non avete visto

Edoardo Tavassi è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha fatto molto parlare di se per la sua storia con Micol e a distanza di mesi tra i due tutto procede a gonfie vele.

Il romano, ha rilasciato un’intervista fiume ai microfoni del programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus e tra i tanti temi affrontati proprio la love story con la Incorvaia.

Cosa è realmente successo nel Van: Edoardo racconta tutto

Edoardo Tavassi pare proprio che faccia sul serio con l’influencer siciliana. Nel corso dell’intervista a Turchesando è ritornato a parlare di quello che è successo nel Van e di cosa abbia spinto i due a lasciarsi andare. Il romano ha fatto sapere che praticamente nel Grande Fratello ci sono sempre le telecamere h 24. Ma è accaduta una cosa che di solito non accade. La telecamera del Van a un certo punto si alza e quindi in quel momento si è detto “ ora non mi vede nessuno”.

Di conseguenza si è sentito libero di poter fare quelle cose che di solito fa una coppia. Però qual era il problema? C’era il microfono ambientale e a quel punto gli è stato suggerito di staccarlo. Il problema però è arrivato dopo, quando si è accorto che la telecamera era di nuovo puntata su di loro. E da li poi è scoppiato il caso Van-Gate

La storia con Micol Incorvalia e i progetti della coppia

Edoardo ha fatto sapere che tra lui e Micol tutto procede alla grande. Da quando hanno lasciato la casa del GF Vip non si sono più lasciati.

Naturalmente è già arrivato anche il fatidico “ti amo”. Addirittura lo ha sussurrato mentre era in corso il GF Vip. Nessuno, però, ha rilevato il fatto. Insomma per adesso ci sono tutti i buoni propositi per una lunga storia d’amore