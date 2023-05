Oriana e Daniele del GF Vip sono in crisi? La strana mossa che spiazza tutti

C’è già aria di crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Dopo essersi mostrati piuttosto affiatati dopo l’uscita dalla casa del GF Vip, i due ragazzi hanno cominciato a dare luogo a dei comportamenti un po’ strani.

Entrambi, infatti, in questi giorni appaiono molto distanti, cosa che sta generando un certo sgomento. Una strana mossa social, poi, ha infuocato ancor di più i dubbi e i pettegolezzi a riguardo. Vediamo che cosa è accaduto.

Perché Oriana e Daniele sarebbero in crisi

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono già in crisi? I due ex concorrenti del GF Vip si sono innamorati nel corso dell’edizione di quest’anno del reality show. In casa, però, erano molto restii a viversi questa loro storia d’amore, specie a causa dei comportamenti di Daniele. Una volta usciti, però, le cose sono decisamente cambiate. I due, infatti, hanno spiazzato tutti mostrandosi particolarmente affiatati.

Questo, però, è andato un po’ ad affievolirsi negli ultimi giorni. Dopo le presentazioni in famiglia, dato che Oriana ha conosciuto quella di Daniele e viceversa, qualcosa sembra essere cambiata. La coppia ha cominciato a mostrarsi particolarmente distante, al punto da sollevare un grosso polverone. A fomentare ulteriormente questi gossip ci ha pensato proprio Oriana, la quale ha compiuto un gesto inatteso.

Lo strano gesto di Oriana Marzoli

I due ragazzi sono molto attivi sui social, dove condividono momenti levati alle loro giornate trascorse insieme. Nell’ultimo periodo, però, c’è stato un netto calo di condivisione dei contenuti, ma non è tutto. Oriana, in queste ore, ha rimosso dal suo account Instagram una foto in cui erano presenti lei e Daniele intenti a scambiarsi un bacio passionale. Il suo comportamento, dunque, ha generato molto sgomento.

Molti utenti stanno traendo le somme, forse in maniera anche piuttosto frettolosa, e stanno dichiarando che tra Oriana e Daniele ci sia aria di crisi L’influencer Deianira Marzano, la quale ha trattato la faccenda dichiarando di aver ricevuto molte segnalazioni a riguardo, ha detto che potrebbe anche non voler significare nulla. Oriana potrebbe aver cancellato quella foto semplicemente perché non le piacesse come fosse venuta. Al momento, però, i diretti interessati continuano ad essere piuttosto reticenti sulla faccenda, dunque, non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.