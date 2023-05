Amici, scoppia il caso a poche giorni dalla finale: “coinvolti giudici e allievi”

Amici come tutti sanno va in onda da tanti anni. Maria infatti con il suo programma ogni anno riesce a lanciare ballerini e cantanti che con il tempo sono riusciti davvero a diventare artisti di fama mondiale.

Nelle ultime ore, però si è acceso un gossip al quanto particolare che riguarda sia giudici e allievi. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianera Marzano scatenando un vero e proprio caos sul web.

Amici: scoppia il caso dietro le quinte

A quanto pare, fa sapere la gossippara da dietro le quinte di Amici… due finalisti si piacciano. E non solo loro… Si parla anche di due giudici che hanno una bella amicizia”. Questo almeno quanto riferisce Deianira Marzano. Per chi non fosse aggiornato: i quattro finalisti sono Wax, Angelina, Mattia e Isobel, mentre i giudici sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Wax ha dedicato all’amica un brano commovente ad Angelina e di conseguenza tutti hanno pensato che tra di loro ci fosse del teenro . La conduttrice pavese ha sottolineato invece che si tratta soltanto, appunto, di amicizia e nulla più. Anche perché si mormora che la figlia di Mango sia fidanzata. Pare che ad attenderla fuori da Amici ci sia un lui. Sarà per questo che Queen Mary è tornata a ribadire che non c’è in corso una love story? Chissà…

Chi vincerà questa edizione del talent?

Per quanto riguarda la finale, intanto, si stanno sprecando i pronostici su chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio di Amici 22. La finale è prevista per domenica 14 maggio e naturalmente sarà trasmessa in prime time su Canale Cinque (a differenza di tutti gli altri appuntamenti del Serale sarà in diretta).

I favoriti sono Mattia Zenzola, giovane ballerino, e Angelina Mango. Ovviamente però precisiamo si tratta solo di indiscrezioni