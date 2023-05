Strani avvistamenti all’Isola dei Famosi: i naufraghi scorgono una strana entità

In queste ore sull’Isola dei Famosi pare si stiano verificando dei fatti piuttosto strani in quanto i naufraghi hanno avuto degli avvistamenti. Alcuni concorrenti, infatti, tra cui anche lo scettico Alessandro Cecchi Paone, hanno dichiarato di aver visto delle strane entità aggirarsi tra gli alberi.

Il racconto dei protagonisti è stato sempre il medesimo. A notare che ci fosse qualcosa di strano sono stati, dapprima, Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo. Successivamente, anche Alessandro ha confermato le parole die compagni d’avventura. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Gli strani avvistamenti fatti all’Isola dei Famosi: entità luminose

All’Isola dei Famosi sono stati fatti degli strani avvistamenti. Alcuni concorrenti, infatti, hanno raccontato di aver scorto delle strane entità luminose nel bel mezzo della notte. A raccontare tutto è stato Christopher. Quest’ultimo, infatti, parlando con Marco Mazzoli e Paolo Noise, ha detto di aver scorto una sagoma luminosa che si aggirava tra gli alberi. Era un qualcosa che brillava e che era particolarmente luccicante.

Il protagonista, poi, è entrato maggiormente nello specifico ed ha dichiarato che questo strano soggetto non sia solito saltellare, ma camminare normalmente. Il naufrago, poi, ha anche aggiunto di essere convinto che non si tratti di qualcosa di pericoloso. Il suo racconto, chiaramente, ha fatto accapponare la pelle ai presenti, dunque, di che strana presenza si starà parlando?

Cecchi Paone spiazza: fate, folletti, gnomi o spiriti?

A fomentare ulteriormente il pathos attorno a questa vicenda, poi, ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo è noto al pubblico da casa per il suo essere particolarmente scettico e poco avvezzo a credere alle dicerie di paese. Ad ogni modo, in questa circostanza, non ha potuto fare a meno di confermare le parole del suo coinquilino. Nello specifico, infatti, il protagonista ha detto di aver avuto anche lui degli avvistamenti all’Isola dei Famosi.

Tra gli alberi ha scorto una sagoma estremamente luminosa in lontananza. Si tratta di un qualcosa che a lui non era mai capitato di vedere. Alessandro, poi, ha dichiarato che questa strana entità si è manifestata, poi è sparita e poi è riapparsa, il tutto ad intermittenza. Il concorrente non ha potuto fare a meno di ammettere di essere rimasto senza parole e molto colpito. Sul web c’è chi ipotizza si tratti di gnomi, spiriti della natura, folletti e altre dicerie simili. Sarà vero?