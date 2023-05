Un passo dal cielo 8 si farà? Anticipazioni e trama ultima puntata in onda questa sera 8 maggio

Stasera va in onda su Rai uno l’ultima puntata di Un passo dal cielo. Un record assoluto di ascolti questo di quest’anno tanto che al momento non ci sarebbero dubbi su una possibile nuova stagione.

Nel corso di questa ultima puntata tutti i misteri verranno risolti e finalmente si scoprirà chi ha davvero ucciso Roberta. Inoltre, tutti sono curiosi anche di sapere se tra Manuela e Grogorio ci sarà un lieto fine, come del resto anche per Vincenzo con Carolina.

Anticipazioni ultima puntata Un passo dal cielo

Al momento purtroppo non abbiamo nessuna certezza sull’ottava stagione di Un passo dal cielo ma visti gli ascolti è molto possibile che la serie ritornerà. Stando alle anticipazioni questa sera tutti i nodi verranno al pettine ma è anche possibile un nuovo addio nel cast. Misteri e segreti verranno a galla quando Paron sarà costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta finalmente sembrerà trovare un colpevole.

Nathan e Adele nel frattempo faranno quadrato con Manuela per salvare Mirko. Anche Gregorio troverà la sua serenità con suo figlio. Inoltre, sembra che anche Manuela e Nathan si troveranno di fronte ad una corsa contro il tempo. Lo stesso anche Vincenzo, il commissario prenderà una decisione definitiva con Carolina

Un passo dal cielo 8 si farà? Cosa sappiamo

Record di ascolti ogni settimana per Un passo dal cielo, che si conferma essere una delle fiction Rai più amate e seguite dal pubblico. Così seguite che, facendo un giro di parola, sembra d’obbligo un seguito.

Infatti, stando alle ultime news l’ottava stagione della serie tv, come si legge sul sito Spettacolo Italiano, sembrerebbe essere già in lavorazione da settimane e, molto probabilmente, presto inizieranno i primi sopralluoghi a San Vito di Cadore, ‘set’ della fiction.

Non c’è ancora nessuna certezza, è ovviamente presto per dirlo, ma è probabile che l’ottava stagione venga trasmessa nel 2025, in primavera. Sarà davvero così? O è solo una speranza di tutti? Al momento non ci resta altro che attendere aggiornamenti.