Domenica In, gelo in studio, Mara scioccata: Ecco chi ha ammazzato Lady Diana”

Dopo l’incoronazione di Re Carlo, Mara Venier nella giornata di Domenica 7 maggio si è occupata di questo momento storico ritornando a parlare anche della morte della principessa Diana.

Una morte che purtroppo ancora oggi ha dietro tanti misteri e tanti punti interrogativi. La conduttrice nel suo salotto ha invitato Vittorio Sabadin e le sue parole forti e chiare hanno scioccato tutti, compresa la stessa Mara

Mara Venier: shock in studio, spunta la verità sulla morte di Diana

Nel salotto di Mara Venier nella giornata di ieri 7 maggio, con l’incoronazione di Re Carlo che ha anche realizzato il sogno di sposare Camilla ormai divenuta Regina consorte, non si è potuto non parlare di Diana. In questi anni, da quel lontano 1997, si sono susseguite teorie, complotti e voci di corridoio inquietanti sulla fine della principessa del Galles. Ma nel salotto della conduttrice veneta le parole di Vittorio Sabadin non sono passate inosservate.

Sabadin infatti ha affermato che la principessa del Galles possa essere stata uccisa in quella maledetta notte di Parigi. Le sue parole sono fin troppo dirette: “È stata uccisa dall’apparato di sicurezza degli Al-Fayed che hanno permesso che lei e Dodi uscissero quella sera con una macchina che nessuno voleva guidare perché aveva avuto un incidente ed era estremamente insicura.”

Domenica In: le parole di Sabadin scatenano i media

Continuando nel suo racconto, Sabadin, convinto di quello che stesse dicendo, ha continuato a lanciare accuse, tra lo shock e il gelo della conduttrice. Vittorio ha spiegato che alla guida dell’auto quella sera non c’era un autista ma una guardia della sicurezza che aveva bevuto perché aveva finito il suo turno.

Quell’auto si è infilata nel tunnel più pericoloso di Parigi a 160 km all’ora e questa è la ragione per la quale Diana ha perso la vita. Non erano assediati da nessuno, non c’erano moto vicine all’auto perché erano molto distaccate”. Un caso che a distanza di tanti anni continua a far parlare….