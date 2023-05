Maria De Filippi spiazza tutti: “lascia la tv”, ma il suo successo è indiscusso

Questo non è stato certamente un anno semplice per Maria De Filippi. Malgrado il gravissimo lutto subito, infatti, la donna è riuscita ad andare avanti nel suo lavoro e a portare a termine tutti i suoi impegni.

Delle ripercussioni, però, ci sono state in maniera inevitabile, ma lei è sempre riuscita a mantenere la calma e la determinazione. I suoi sacrifici, infatti, le sono stati ricompensati. La conduttrice, infatti, sta vivendo un momento magico. Vediamo per quale ragione.

Ecco perché Maria De Filippi spiazza tutti

Sull’ultimo numero del magazine Di Più Tv è presente un articolo all’interno del quale si parla dei Maria De Filippi. La donna è alla guida di diversi programmi Mediaset, tutti che riescono a tenere sempre alto il livello di attenzione dei telespettatori. Questo, infatti, sembra essere un momento davvero magico per lei. Malgrado tutto quello che ha vissuto in questi ultimi mesi dal punto di vista personale, infatti, la donna è riuscita a non trascurare il suo lavoro e adesso ne è ricompensata.

Analizzando gli ascolti dei suoi due programmi di punta, ovvero, Uomini e Donne e Amici, pare che i risultati siano davvero eccellenti. Specie il dating show di Canale 5, nell’edizione di quest’anno è riuscito a raggiungere punte di share pari al 30%. Si tratta di risultati davvero eccellenti che contribuiscono a rendere il successo e la stabilità di Maria su Canale 5 sempre più evidenti.

Maria lascia la tv per questa stagione

C’è da dire, però, che anche altre trasmissione hanno avuto un notevole successo durante quest’anno di messe in onda. Stiamo parlando di C’è Posta per Te e Tu Si Que Vales, entrambi molto seguiti e amati. Adesso non resta che attendere Temptation Island per vedere come se la caverà il reality show incentrato sulle tentazioni. Ad ogni modo, anche se questo è un momento magico per Maria De Filippi, le difficoltà non mancano.

Basti pensare a tutto il polverone sollevato dietro le quinte di Amici, a causa della positività al covid di alcuni concorrenti, ma non solo. Anche Uomini e Donne sta subendo delle variazioni. Il programma, infatti, nell’ultimo periodo è stato sospeso più volte, anche quest’oggi, infatti, non andrà in onda. Inoltre, la trasmissione chiuderà i battenti con largo anticipo. UeD si fermerà venerdì 12 maggio, mentre la finale di Amici sarà il 14 maggio. Maria De Filippi, dunque, si prepara a lasciare questa stagione televisiva in maniera anticipata ma donando ottimi risultati alla rete.