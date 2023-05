Alice Barisciani nuova tronista di Uomini e Donne? Parla lei e stoccata a Nicole

Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista sul portale di Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato della possibilità di diventare nuova tronista del programma. In molti vorrebbero vedere lei sul trono a partire dal prossimo anno, ma cosa ne penserà la diretta interessata?

Nel corso dell’intervista, poi, la dama ha parlato anche di altro. Nello specifico, ha commentato i percorsi di Nicole Santinelli e Luca Daffrè e non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla prima. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Alice svela se sarà la nuova tronista di Uomini e Donne

In una recente intervista, Alice Barisciani ha fatto delle confessioni molto interessanti che riguardano la possibilità di vederla come nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza ha ammesso di non aver mai preso troppo in considerazione questa possibilità, pertanto, al momento non saprebbe proprio come rispondere. La protagonista, però, non ha allontanato del tutto questa idea, quindi è molto probabile che se il prossimo anno verrà contattata dalla redazione di Uomini e Donne, possa rispondere in maniera affermativa.

Oltre che parlare di questo, però, Alice ha commentato anche il percorso dei due tronisti. In merito a Luca Daffrè, ha detto che questo trono la sta appassionando molto in quanto reputa il ragazzo davvero molto schietto e sincero. Lo stesso, però, non può dirsi per quanto riguarda Nicole Santinelli. In merito a quest’ultima, infatti, Alice ha ammesso di non essere riuscita ad appassionarsi.

La Barisciani lancia stoccata a Nicole e come sta dopo la delusione per Federico

Stando a quanto rivelato da Alice Barisciani durante l’intervista, il percorso della tronista Nicole a Uomini e Donne si sta rivelando piuttosto piatto. A suo avviso, infatti, la Santinelli non riesce ad aprirsi molto con i suoi corteggiatori, finendo per passare come una ragazza menefreghista. Questo, di conseguenza, sta spingendo anche molti telespettatori, tra cui lei, a non appassionarsi.

Alice, però, è convinta che Nicole sia molto sensibile, quindi dovrebbe tirare fuori un po’ di più questo suo lato. Infine, la Barisciani ha detto di avere molti progetti in ballo da quando è uscita dal dating show incentrato sui sentimenti. Tuttavia, al momento preferisce non parlarne, ma aspettare che le cose vadano in porto. Malgrado la delusione ricevuta da Federico, dunque, possiamo dire che tutto stia procedendo a gonfie vele per la ragazza.