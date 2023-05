Oroscopo 9 maggio 2023: Ariete confusi, Bilancia un po’ assenti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 maggio, i Capricorno devono essere più comprensivi in amore. I Toro, invece, devono mostrare maggiore attenzione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Avete un po’ troppe cose che vi frullano per la testa e questo potrebbe rendervi particolarmente agitati e nervosi. Attenti a non prendere sotto gamba delle questioni che potrebbero essere importanti per il partner.

Toro. Secondo l’oroscopo del 9 maggio, i nati sotto questo segno devono imparare ad essere un po’ più attenti nelle decisioni. Spesso vi lasciate guidare troppo dall’istinto e finite per commettere degli errori di valutazione.

Gemelli. Giornata molto confusa per voi. Non sapete bene in che direzione andare e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. In ambito professionale, invece, è importante non perdere la pazienza.

Cancro. Siete persone molto determinate, che difficilmente si arrendono dinanzi i piccoli intoppi. Tuttavia, anche voi potrete essere messi a dura prova. In ambito sentimentale è bene aprirsi un po’ di più.

Leone. Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti. Non pensate solamente al presente e a quello che potrebbe regalarvi l’emozione del momento. Allargate i vostri orizzonti e pensate anche al futuro.

Vergine. Le coppie stabili potrebbero vivere un momento molto interessante. Se, invece, siete in coppia da poco tempo, è importante essere onesti e farsi conoscere per ciò che si è davvero.

Previsioni 9 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi siete un po’ distratti e assenti. Se svolgete professioni per cui è necessario prestare la massima attenzione, potreste avere qualche problema. In amore è tempo di essere più onesti.

Scorpione. Le stelle vi invitano a guardare al futuro con maggiore consapevolezza e ottimismo. Non fermatevi alle apparenze e cercate di essere un po’ più dinamici e risoluti nelle decisioni.

Sagittario. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 maggio, i nati sotto questo segno devono essere meno orgogliosi. Non siate troppo polemici e cercate di allargare i vostri orizzonti in ambito professionale.

Capricorno. Non perdete tempo in chiacchiere e cercate di essere decisi nel lavoro. In amore, invece, è necessario essere un po’ più pazienti. lo stress lavorativo non deve incidere nella sfera privata.

Acquario. Siete piuttosto sereni e appagati, ma non crogiolatevi sugli allori. I nati sotto questo segno si sentono soddisfatti per un traguardo raggiunto, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Non fermatevi alle apparenze e cercate di andare un po’ più nella sostanza delle cose. Sia in amore, sia nel lavoro ci vuole coraggio.