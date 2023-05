Uomini e Donne spoiler 9 maggio: nuovo show tra Tina ed Elio, Riccardo fa una scelta

Dopo una breve pausa, Uomini e Donne riapre i battenti martedì 9 maggio. In tale occasione, andrà in onda il contenuto della prima parte della registrazione effettuata il giorno 8 maggio.

Il programma di Maria De Filippi, come già detto, non si fermerà anticipatamente, ma si concluderà a fine maggio. Mancano, dunque, un paio di settimane prima della chiusura di stagione, quindi, molti nodi verranno al pettine.

Show tra Elio e Tina a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del giorno 9 maggio di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani si arrabbierà moltissimo contro Elio. Nello specifico, la donna accuserà il cavaliere di marciare molto sulla sua presenza all’interno del talk show. Questo perché Elio ha messo come foto profilo di Whatsapp un’immagine sua in cui sono presenti anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Da qui si aprirà un dibattito infinito tra il cavaliere e l’opinionista, che non potrà fare a meno di attaccarlo.

Un nuovo show, dunque, sarà assicurato. Questo, però, non sarà l’unico argomento di cui si parlerà. Nello specifico, infatti, vedremo anche che Riccardo Guarnieri uscirà con una nuova dama. I due hanno trascorso qualche serata insieme, tuttavia, alla fine del dibattito, prenderanno una decisione molto drastica. Nello specifico, infatti, il cavaliere annuncerà di voler interrompere la frequentazione.

Spoiler 9 maggio: la scelta di Riccardo

Durante la puntata del 9 maggio di Uomini e Donne vedremo che tra Riccardo e la nuova dama ci sarà una discussione estremamente accesa. Prima di chiudere definitivamente, infatti, non mancheranno attacchi reciproci e solite questioni di cui si rende protagonista il cavaliere. Al centro dello studio, poi, siederanno Carla e Gabriella. Maria De Filippi dirà loro che sono arrivati nuovi uomini per corteggiarle.

Nello specifico, faranno il loro ingresso in studio due nuovi arrivati. Le due dame, però, non rimarranno particolarmente colpite da loro, pertanto, prenderanno la decisione di mandarli via. Si ricorda che nella registrazione in questione è stata effettuata anche la scelta di Luca Daffrè. Di questo, però, si parlerà nel corso della puntata che verrà trasmessa mercoledì 10 maggio. Il giorno 9, invece, si parlerà solamente degli esponenti del trono over. Tra i momenti più concitati, che sicuramente divertiranno il pubblico, ci sarà lo scontro fortissimo tra Tina ed Elio. Stavolta Maria riuscirà ad impedire al cavaliere di sporgere denuncia contro la Cipollari? Vedremo.