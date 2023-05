Alessandro Cecchi Paone conoscete la sua ex moglie? Sembra una modella

Prima del coming out, Alessandro Cecchi Paone è stato sposato per ben sette anni con Cristina Navarro. La loro è stata una storia molto importante e tra matrimonio e fidanzamento si sono amati per 10 anni.

Attualmente il concorrente è fidanzato con Simone, e i due hanno deciso di partecipare assieme a l’Isola dei famosi. Oggi però vogliamo parlarvi della ex compagna. Ma l’avete mai vista?

Chi è Cristina Navarro ex moglie di Alessandro Cecchi Paone

Sull’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, si hanno purtroppo poche notizie. La donna è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata tanto che ad oggi non si sa ne che lavoro faccia e ne dove vive. Quello che possiamo dire è che ha origini spagnole che è stata sposata con il noto giornalista e divulgatore televisivo per oltre dieci anni, prima che quest’ultimo facesse coming out dichiarando di essere omosessuale.

Cecchi Paone le disse infatti di essere gay quando capì di essersi innamorato di un amico. “Siamo stati male entrambi” ha ammesso il giornalista. Oggi però il loro rapporto è molo sereno, fatto di rispetto e di amicizia. Qualche anno dopo la fine del matrimonio con Alessandro, Cristina si è risposata. Tuttavia non abbiamo notizie sul marito o su eventuali figli.

Il rapporto oggi tra Alessandro e Cristina

Ad oggi i due ex coniugi, dopo molti anni dalla separazione (avvenuta nel 2003), continuano ad avere un rapporto di stima ed affetto reciproco, supportandosi reciprocamente. In una delle sue dichiarazioni riguardanti la loro storia, Navarro commenta come segue: “Lui mi ha detto di essere omosessuale di botto.”

Nello stesso tempo però ha apprezzato la sua lealtà e ad oggi non ha nessun problema a chiamarlo o altro. Come potete vedere dalle immagini Cristina è una splendida donna. Infatti, per qualcuno sembra proprio una modella.