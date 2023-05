Uomini e Donne, nessuno stop anticipato, parla autrice: ecco la vera data dell’ultima puntata

In questi giorni c’è stato grande fermento dietro Uomini e Donne a causa di uno stop anticipato che sembrava essere stato annunciato. A fare un po’ di chiarezza sulla faccenda, però, è stata un’autrice della trasmissione, più precisamente, la caporedattrice Raffaella Mennoia.

Quest’ultima, infatti, nel rispondere ad alcune domande dei fan in merito al dating show incentrato sui sentimenti, ha fatto chiarezza sulla vera data dell’ultima puntata di UeD. Ecco come stanno realmente le cose.

Niente stop anticipato per Uomini e Donne: Raffaella Mennoia svela data ultima puntata

Uomini e Donne subirà davvero uno stop anticipato? Fino a qualche ora fa, sul web tutti i telespettatori erano convinti che l’ultima puntata del programma sarebbe andata in onda questo venerdì 12 maggio. Tra oggi e domani, dunque, si sarebbero dovute registrare le ultime due puntate del dating show, comprese le scelte. Inoltre, a partire dalla prossima settimana su Canale 5, in sostituzione delle puntate del talk show, sarebbero dovute andare in onda delle repliche sempre della trasmissione basata sui sentimenti.

Tutte queste indiscrezioni, però, sono state categoricamente smentite da Raffella Mennoia, La caporedattrice di UeD, nonché braccio destro e grande amica di Maria De Filippi, ha svelato che non c’è nulla di vero in quello che è trapelato sul web fino a questo momento. UeD, infatti, non chiuderà in maniera anticipata rispetto al solito. Pertanto, la data dell’ultima puntata del programma è fissata, come di consueto, a fine maggio.

Sgomento tra i fan di UeD: che succede dietro le quinte?

I fan di Uomini e Donne saranno sicuramente felici di apprendere che non ci sarà nessuno stop anticipato per Uomini e Donne. In effetti, questa notizia aveva generato un certo malcontento tra i telespettatori. Diverse persone si erano scagliate contro la trasmissione e la scelta della padrona di casa reputandola del tutto sbagliata. Resta, dunque, da capire se questo improvviso dietrofront sia stato dettato proprio da questo dissenso generale, oppure se i pettegolezzi circolati nei giorni scorsi erano semplicemente falsi e frutto dell’immaginazione di certe persone.

La cosa importante, dunque, è che Uomini e Donne andrà in onda fino alla fine del mese di maggio. Questo, quindi, lascia intendere che le scelte dei due tronisti saranno registrate nei corso delle prossime settimane e non in maniera del tutto frettolosa tra oggi e domani. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno altri cambiamenti.