Isola dei Famosi, gaffe durante la sorpresa a Marco e Paolo, tutto rovinato: ecco perché

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ci sono stati parecchi momenti degni di nota, tra cui una sorpresa a Marco Mazzoli e Paolo Noise. Nello specifico, gli autori hanno deciso di far sbarcare in Honduras le loro rispettive moglie e Marco ha anche fatto la proposta di matrimonio come si deve a sua moglie.

Prima di questo momento, però, la produzione del reality show ha commesso una gaffe che, almeno in parte, ha rovinato tutto. Ilary Blasi ha provato a rimediare, ma la situazione era già sfuggita di mano. Ecco cosa è successo.

La gaffe della produzione durante la sorpresa di Marco e Paolo

La sorpresa fatta a Marco e Paolo nella puntata di ieri dell’isola dei Famosi è stata molto apprezzata dai due naufraghi. Purtroppo, però, gli autori hanno commesso un errore per cui il tutto è stato spoilerato in anticipo. Nel dettaglio, Ilary Blasi ha chiamato in disparte i due naufraghi per poter parlare un po’ con loro. I due, come loro solito, non hanno fatto altro che fare battute e ironizzare sulla loro situazione.

Soprattutto Marco è apparso piuttosto spazientito da questa esperienza e desidera tantissimo poter ritornare a casa. Ad ogni modo, ad un certo punto, proprio mentre i due parlavano, sul video che entrambi avevano davanti sono apparse le loro mogli. I ragazzi, ovviamente, hanno subito mostrato tanta euforia ed hanno dichiarato di volerle incontrare. Ilary Blasi, allora ha provato a prendere in mano le redini della situazione.

Proposta di matrimonio all’Isola dei Famosi

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha cercato di non rovinare la sorpresa a Marco e Paolo. A tal riguardo, ha detto loro che gli autori avrebbero voluto mostrargli dei filmati in cui erano presenti le loro mogli. Le clip in questione, però, ritraevano le due in costume da bagno e sullo sfondo era presente il mare. Per questo motivo, i concorrenti ci hanno messo poco a capire che, in realtà, le due donne fossero proprio a pochi passi da loro.

Nel giro di qualche secondo, infatti, si sono tolti gli auricolari e si sono recati fuori la palapa per incontrare le loro mogli. Malgrado la sorpresa sia stata in parte rovinata da questa gaffe, però, entrambi i naufraghi sono stati comunque molto contenti di poter riabbracciare le loro donne e Marco ha comunque potuto fare la proposta di nozze ufficiale.