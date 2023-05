Sapete quanto guadagna Ilary Blasi all’isola dei famosi? Un vero schiaffo alla miseria

Quanto guadagnano Ilary Blasi ed i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei famosi?

Anche quest’anno sono trapelate, appena dopo le prime puntate, le consuete indiscrezioni sui presunti cachet relativi ai protagonisti del reality ambientato in Honduras e i cachet possiamo dire che di certo non sono una miseria, anzi…

Isola dei famosi 2023: cachet naufraghi e Ilary Blasi

Il giornalista Ivan Rota su Dagospia ha condiviso le indiscrezioni sui presunti guadagni legati all’Isola dei Famosi 2023. In particolare, su Ilary Blasi ha spiegato a quanto ammonterebbe il suo cachet dalla sua prima Isola nel 2021 ad oggi. Secondo queste indiscrezioni la presentatrice avrebbe incassato circa 300 mila euro per la conduzione dell’isola. Una cifra di certo non da poco…

Ma non solo, il giornalista ha svelato per la prima volta anche i possibili guadagni dei naufraghi. A tal proposito Rota dichiara: “Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte.” Insomma, ad oggi ecco perchè sono in tanti a voler partire per l’Honduras

Cosa è successo nella puntata di ieri 8 maggio su Canale 5

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell’isola dei famosi. Nel corso della diretta, Ilary ha annunciato alcuni cambiamenti per le prossime settimane. Lo Spirito dell’Isola infatti ha deciso che ciascun Naufrago giocherà come concorrente singolo.

Notizia presa non bene da Alessandro Cecchi Paone, che tra l’altro oggi non ha al suo fianco Simone Antolini, il quale ha avuto un piccolo malessere legato alla pressione sanguigna e non è presente in puntata. Grande gioia per Marco Mazzoli e Paolo Noise che riabbracciano finalmente le loro compagne Stefania&Stefania.

Mazzoli fa alla sua una proposta di matrimonio in ginocchio con tanto di anello. Alla fine, tra i nominati a lasciare l’isola è stato Cristopher che continuerà la sua avventura sull’isola di Sant’Elena