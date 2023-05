Nathaly Caldonazzo smaschera gli autori dell’Isola dei Famosi: dicono loro cosa fare? Gravi accuse

Nathaly Caldonazzo si è resa protagonista di dichiarazioni molto pesanti contro gli autori dell’Isola dei Famosi. Durante la messa in onda di ieri, infatti, la donna ha avuto un confronto con i naufraghi, specie con Andrea Lo Cicero e Alessandro Cecchi Paone.

Nel bel mezzo di tale dibattito, però, la showgirl ha tirato in ballo gli autori facendo delle confessioni davvero compromettenti. Le sue parole hanno generato un certo sgomento dietro le quinte del programma. Vediamo cosa è successo.

Le dure accuse di Nathaly contro gli autori dell’Isola dei Famosi

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo ha fatto delle dichiarazioni molto gravi contro gli autori del programma. In particolare, la donna si stava confrontando con Alessandro Cecchi Paone e Andrea Lo Cicero ed è apparsa piuttosto rancorosa nei loro riguardi. Vladimir Luxuria, così, l’ha bacchettata accusandola di essere troppo rancorosa e di prendere questa esperienza un po’ più alla leggera.

A quel punto, allora, la concorrente ha tirato in ballo gli autori ed ha fatto delle confessioni molto pesanti. La donna, infatti, ha ammesso che sono loro che la incalzano e la spingono a parlare per forza di Alessandro e di Andrea. Quando va in confessionale, infatti, non si sognerebbe minimamente di parlare di loro, in quanto avrebbe tante altre cose da raccontare. Gli autori, però, insisterebbero con domande sui due naufraghi spingendola a parlare e a creare delle dinamiche.

La Caldonazzo fatta fuori appena ci sarà occasione?

Se le parole di Nathaly Caldonazzo sugli autori dell’Isola dei Famosi fossero vere, dunque, potrebbe mettersi molto male dal punto di vista della credibilità del reality show. Dallo studio, infatti, subito dopo queste affermazioni, sono arrivati dei rimproveri. Luxuria, ad esempio, ha invitato Nathaly ad assumersi le responsabilità delle sue dichiarazioni ed ha detto di non addossare le colpe alla produzione.

Nel frattempo, pare che dietro le quinte del reality show si sia sollevato un polverone. Non è escluso, infatti, che la Caldonazzo abbia subito una bella tirata d’orecchi dagli autori dopo le frasi pronunciate nel corso della diretta. Ad ogni modo, il suo comportamento non ha fatto altro che innervosire ancor di più gli animi e anche i telespettatori, che già una volta hanno votato affinché lei uscisse dal programma. Appena ne avranno la possibilità, la manderanno a casa?