Sangiovanni e Giulia Stabile si son lasciati? Lei starebbe con un altro

Continuano sempre più insistenti i rumors che ipotizzano la fine della storia d’amore tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti proprio tra i banchi del talent show, nel corso della ventesima edizione. Da dicembre 2020 fanno coppia fissa, con la ballerina che è riuscita a battere il fidanzato in finale aggiudicandosi la vittoria finale.

Una love story che quindi ha fatto appassionare tanti giovani e non solo, ma che ora sembra giunta ai titoli di coda. Secondo indiscrezioni è da tempo che i due non si mostrano più insieme e sembra che la loro relazione sia davvero finita.

Giulia Stabile, nuovo flirt in corso?

Nelle ultime settimane è scoppiato un nuovo gossip sulla ballerina. Infatti, la Stabile si è fatta vedere in una performance mentre danzava con il ballerino professionista di Amici Sebastian. La cosa ha alimentato le voci che parlano di un presunto flirt tra i due che sancirebbe la fine della relazione con Sangiovanni.

Dal web questa è l’ipotesi che è spuntata motivo per cui i fan chiedono a gran voce cosa sia successo. Giulia al momento però continua a fare silenzio e di conseguenza non ci sarebbero conferme o smentite sul pettegolezzo.

Giulia Stabile e Sangiovanni sarebbero davvero in crisi

C’è da dire come in molti sanno che non è la prima volta che si parla di una crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Già in passato è circolata questa voce ma all’epoca i diretti interessati hanno smentito il tutto.

Adesso oltre al web che da settimane sta cercando di capire si è aggiunta la quasi conferma da parte di Alessandro Rosica, noto esperto di gossip che proprio in questi istanti ha postato un post sulla coppia, parlando di una rottura.