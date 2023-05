Uomini e donne, vi ricordate di Fabrizio Cilli ex di Gemma sbattuto fuori dalla De Filippi? Eccolo oggi pronto a tornare in tv

Gli appassionati di Uomini e donne sicuramente si ricorderanno di Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani. Il giovane nel lontano 2020 i era presentato alla corte della De Filippi esclusivamente per la dama piemontese, nonostante la sua giovanissima età.

Un arrivo quello dell’ex cavaliere che ha fatto storcere il naso a molti fin dall’inizio in quanto nessuno riusciva a capire come un ragazzo bello e palestrato potesse corteggiatore una donna dal doppio dell’età.

Per questo motivo anche Maria ha indagato e alla fine si è scoperto che Cilli avrebbe solo voluto fare televisione. Di conseguenza senza giri di parole, la De Filippi mettendolo con le spalle al muro lo mandò via dal programma.

La permanenza di Fabrizio Cilli a Ued vissuto di recente

La permanenza di Cilli a Uomini e Donne fu davvero breve. Il corteggiatore infatti venne allontanato dal programma dopo alcune segnalazioni ricevute circa la presenza nella vita del giovane di una fidanzata al di fuori del format. Il cavaliere, non contento, decise di scagliarsi a mezzo social contro la redazione.

Non solo: nel 2021 Fabrizio denunciò anche una donna che, dopo essersi spacciata per manager televisiva, avrebbe abusato sessualmente di lui per oltre 10 ore dopo averlo drogato. Lasciatosi alle spalle queste vicissitudini Cilli oggi appare sui social network con una nuova storia, molto intima e delicata. Infatti di recente ha fatto sapere che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento delicato alla spina dorsale.

Il ritorno in tv dopo due anni dell’ex di Gemma Galgani

Nella giornata di ieri l’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha fatto sapere ai suoi fan che presto farà ritorno in tv. Un ritorno per lui che segna un nuovo inizio dato che da tempo attendeva una telefonata. Fabrizio Cilli non prenderà parte a Uomini e donne ma sembra essere stato contatto dalla reazione di Ciao Darwin. Infatti, lo vedremo proprio nel programma di Paolo Bonolis…