UeD, Sara e Sonny annunciano il sesso del bebè: ecco cos’è (VIDEO)

Ieri si è tenuto il baby shower di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, i due ex volti di UeD hanno scoperto il sesso del loro bebè. All’evento hanno preso parte tutte le persone care dei due protagonisti.

Tra amici, parenti e un catering che ha organizzato nei minimi dettagli tutto l’evento, i due ragazzi si sono trovati a scoprire se sono in attesa di un maschietto o di una femminuccia. In queste ore Sara ha raccontato tutto. Vediamo di che cosa si tratta.

Ecco di quale sesso è il bebè di Sara e Sonny

Sara e Sonny hanno scoperto e subito annunciato il sesso del loro bebè. I due protagonisti aspettano una femminuccia. L’annuncio è stato dato durante un baby shower, in cui ciascun invitato ha dovuto prendere un braccialetto, rosa o azzurro a seconda di ciò che si aspettavano. Dopo aver chiacchierato, mangiato qualcosa e trascorso del tempo in compagnia, è arrivato il momento tanto atteso.

I due ragazzi si sono trovati dinanzi una scatola molto grande, all’interno della quale erano contenuti dei palloncini. Nell’aprirla si sarebbe dovuto scoprire il sesso del nascituro. Così non è stato. Quando Sara e Sonny hanno aperto il contenitore, infatti, si sono trovati dinanzi solamente dei palloncini bianchi. Dopo qualche secondo, però, accanto a loro è arrivata una persona con un fumogeno acceso di colore rosa. (Continua dopo il video)

La Shaimi molto stanca e provata dalla gravidanza

I due ex volti di Uomini e Donne, dunque, si sono uniti in un caloroso abbraccio che ha commosso tutti. Il sesso del bebè di Sara e Sonny è stato svelato e i due sono apparsi estremamente felici e sereni. Questo è un periodo molto bello per loro, sta di fatto che hanno da poco deciso di sposarsi, con cerimonia sia nel paese di lei sia in Italia. Dopo pochissimo, poi, hanno annunciato anche di essere in dolce attesa.

Una volta conclusa la cerimonia, poi, i due piccioncini sono tornati a casa. Sara ha detto di essere molto stanca e provata in questi giorni. A tal riguardo, infatti, ha pubblicato dei video in cui si è mostrata alle prese con il cambio di stagione. La giovane, però, ha ammesso di essere piuttosto in difficoltà, sta di fatto che potrebbe impiegarci anche una settimana per portarlo a termine. Intanto, è stata aperta una box delle domande, pertanto, la ragazza risponderà a tutte le curiosità dei suoi fan molto presto.