Come guadagnare dalle criptovalute evitando il trading

I grandi incrementi di prezzo e i guadagni fino a 100 volte l’investimento, sono molto ambiti dagli esperti e dagli influencer del mondo delle criptovalute, poiché rappresentano la possibilità di fare molti soldi all’istante.

Tuttavia, queste occasioni sono piuttosto rare: pochi investitori riescono a cogliere i movimenti del mercato in tempo per ottenere profitti che possono cambiare la loro vita.

Fortunatamente, esistono altri modi per guadagnare dalle criptovalute che non prevedono il rischio del trading. Grazie alla crescita della finanza decentralizzata (DeFi), dei token non fungibili (NFT) e all’incremento dell’adozione mainstream, gli investitori crypto hanno a disposizione un’infinita gamma di opportunità d’investimento.

In questo articolo, verranno presentati tre modi differenti per guadagnare dalle criptovalute senza dover fare trading.

1. Fare Staking

Tra i modi più efficaci per generare guadagni da asset in un portafoglio crypto vi è lo staking, che premia gli utenti per il blocco di token su un protocollo per la convalida di transazioni.

Prendiamo ad esempio il modello di staking di Ethereum:

nel prossimo futuro, Ethereum passerà dal modello di consenso proof-of-work (PoW) al modello proof-of-stake (PoS), e i possessori di Ether che decidono di bloccare i loro token nel contratto di Eth2, possono guadagnare fino al 5,83%. Nel nuovo sistema PoS, i detentori di token partecipano attivamente alla convalida di transazioni bloccando monete in nodi sul network che competono per l’opportunità di verificare transazioni, creare nuovi blocchi e ricevere le ricompense ad essi associate.

Secondo i dati di Staking Rewards, una stake di 10 Ether genera attualmente un rendimento settimanale di 0,0075 ETH, equivalente a 17,96 $ ai prezzi attuali, e un rendimento annuo di 0,3876 ETH, corrispondente a 933,69 $.

2. Generare profitti con lo yield farming

Lo yield farming è una pratica utilizzata per massimizzare i rendimenti crypto, utilizzando i propri asset per generare il maggior guadagno possibile e minimizzare il rischio.

I nuovi protocolli e le piattaforme offrono grandi incentivi ai loro utenti, cercando di attrarre liquidità e aumentare il valore totale bloccato sul protocollo. Questi incentivi sono generalmente distribuiti in token nativi della piattaforma, incentivando gli utenti a depositare i loro asset sulla piattaforma.

Ad esempio, un utente potrebbe depositare un token in una pool di liquidità per la coppia STKGHS-WETH, offrendo un tasso di interesse annuo del 189,2%. In questo caso, il guadagno verrebbe distribuito in un nuovo token chiamato DINO, che l’utente potrebbe poi utilizzare per generare ulteriori guadagni.

Per gli investitori con un portafoglio diversificato di token, lo yield farming è un modo per ottenere esposizione a nuovi progetti e ricevere nuovi token senza dover investire fondi aggiuntivi. Inoltre, questo approccio può essere particolarmente utile in situazioni di bassi rendimenti, poiché consente di generare guadagni senza dover acquistare o vendere asset.

3. Prestare Criptovalute

La crescita del settore DeFi ha portato allo sviluppo di un ecosistema di prestiti crypto diversificato, in cui gli utenti possono depositare le loro criptovalute su vari protocolli di prestito in cambio di ricompense, sia sotto forma del token sottostante che di asset diversi come Bitcoin, Ether o altre altcoin.

Aave è attualmente il più grande protocollo di prestito, offrendo opportunità di rendimento per token sui network di Ethereum e Polygon, utilizzando il suo asset nativo MATIC. Inoltre, altri protocolli di prestito come Compound, MakerDAO, Yearn.finance e Curve offrono un’ampia gamma di opportunità di prestito.

Attraverso questi protocolli, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di opzioni di prestito, in cui le ricompense vengono distribuite in varie forme di asset. Ad esempio, le sette più grandi pool di prestito disponibili attraverso il protocollo AAVE su Polygon, distribuiscono le ricompense in Wrapped MATIC (WMATIC). Al momento, il rendimento percentuale annuo (APY) sui depositi corrisponde all’1,92%, e un APY annuo stimato del 6,1%.

I prestiti offrono un modo a basso rischio per generare rendimenti decenti sia in mercati al rialzo che in mercati al ribasso, su token che non offrono ricompense controllate dall’utente come lo staking. Inoltre, il prestito è una soluzione ideale per gli utenti che vogliono generare rendimenti da crypto passive senza dover fare trading attivamente.