Uomini e donne, Nicole Santinelli ha scelto lui: chi è il fortunato

Oggi 9 maggio si è registrata anche la scelta di Nicole Santinelli. Dopo la fine del percorso di Luca Daffrè anche la giovane romana ha lasciato il programma.

La tronista dopo un lungo percorso con Andrea e Carlo ha finalmente deciso di lasciare il programma assieme al ragazzo che più l’ha colpita. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli della registrazione da poco terminata.

Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta a Uomini e donne

Non è stato un percorso semplice quello di Nicole dato che in questi mesi la tronista è sempre stata sotto attacco, sia dentro e fuori lo studio. La giovane è stata criticata aspramente per il suo atteggiamento e per aver dato fin dall’inizio troppa fiducia a Andrea. Oggi negli studi Elios di Roma la Santinelli ha deciso di terminare il suo percorso inaspettatamente con Carlo.

Nicole ha comunicato al corteggiatore di voler proseguire la conoscenza con lui e di provare per lo stesso un vero sentimento. Nulla da fare quindi per Andrea che alla fine è tornato a casa da solo, nonostante fosse convinto di essere lui il preferito.

Uomini e donne, il percorso della tronista negli studi

Possiamo dire che anche da casa nessuno si aspettava che Nicole scegliesse Carlo. La ragazza ha sempre mostrato una preferenza con Andrea e questo lo si vedeva anche dai suoi atteggiamenti e dal fatto che fosse lei a corteggiarlo.

Un modo di fare che spesso l’ha messa in discussione, infatti anche Gianni Sperti può volte le ha fatto notare cosa sbagliasse. Insomma, alla fine, la Santinelli ha scelto la “certezza”, Carlo le ha sempre dimostrato di essere un ragazzo umile, buone e possiamo dire innamorato. Per vedere la scelta in tv, non ci resta altro che attendere la prossima settimana.