Uomini e Donne anticipazioni prossima settimana: in onda una sorpresa per il pubblico

In questi giorno sono trapelate tantissime voci contrastanti in merito a Uomini e Donne e alla data ufficiale di chiusura del dating show di Maria De Filippi. Il programma dovrebbe concludersi teoricamente questo venerdì, tuttavia, le anticipazioni rivelano che, a partire dalla prossima settimana, ci sarà una sorpresa per il pubblico.

La trasmissione, infatti, non chiuderà i battenti per i telespettatori. Fino a fine maggio dovrebbero andare in onda ancora delle puntate che, tuttavia, saranno un po’ insolite. Vediamo di che cosa si tratta.

Cosa vedremo nella prossima settimana a Uomini e Donne? Colpo di scena

Questo venerdì 12 maggio dovrebbe volgere al termine l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, ma a partire dalla prossima settimana ci sarà una sorpresa. Alle 14:45, sempre su Canale 5, continua ad essere programmato il dating show condotto da Maria De Filippi. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, che si occupa di dare le anticipazioni del programma, pare che in tali giorni dovremmo assistere ad una carrellata di puntate intitolate “Il meglio di”.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Cosa avrà deciso di trasmettere Maria De Filippi per tenere sempre alto l’interesse dei numerosissimi telespettatori della trasmissione pomeridiana incentrata sui sentimenti? Si vocifera che, a partire da lunedì prossimo, dovrebbero andare in onda le scelte più popolari di tronisti e troniste che hanno generato maggiore scalpore ed hanno appassionato il pubblico da casa.

Che selezione avrà fatto la redazione di Maria De Filippi?

Molto probabilmente, dunque, stando a queste indiscrezioni, pare che nella prossima settimana, e in quelle a venire fino a fine maggio, il pubblico potrà rivivere le emozioni provate durante le scelte del trono classico di Uomini e Donne. Naturalmente, non potranno essere trasmesse tutte, in quanto UeD va in onda da troppi anni. La redazione di Maria De Filippi, dunque, avrà dovuto fare sicuramente una selezione delle migliori scelte.

Per adesso non è stata data nessuna conferma a riguardo dalle pagine ufficiali del programma. Qualche giorno fa, la caporedattrice Raffaella Mennoia rassicurò i fan dicendo che Uomini e Donne non avrebbe subito nessuno stop anticipato. In realtà, però, lo stop pare ci sia per quanto riguarda i contenuti nuovi, ma non per la messa in onda della trasmissione. Ieri, infatti, pare sia stata effettuata l’ultima registrazione della stagione con tanto di scelta di Nicole Santinelli. Non resta che attendere per altre novità.