Paola Ruocco svela come procede con Daniele fuori da Uomini e Donne e dure stoccate a Gianni e Gemma

Paola Ruocco è stata una dama molto discussa di Uomini e Donne. La protagonista, però, è sparita dal parterre da un po’ di tempo facendo perdere le tracce di sé. A distanza di qualche giorno, poi, la dama ha rilasciato un’intervista su Lollo Magazine in cui ha svelato come vadano le cose con Daniele, il cavaliere con cui è uscita dal programma.

Nel corso dell’intervista, poi, Paola non ha potuto fare a meno di lanciare delle velenose stoccate contro Gemma Galgani e Gianni Sperti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

Come va tra Paola e Daniele dopo Uomini e Donne e stoccata a Gemma

In una recente intervista, Paola Ruocco ha svelato come stiano procedendo le cose con Daniele dopo Uomini e Donne. I due sono andati via in gran silenzio, senza dare luogo ad una scelta vera e propria al centro dello studio. Paola ha svelato di aver avuto un colpo di fulmine con il cavaliere, sta di fatto che, attualmente, si stanno vivendo giorno per giorno. L’obiettivo principale della dama, però, è di ritrovare se stessa e stare bene in primis da sola e poi con un altro uomo.

In merito a Gemma Galgani, invece, Paola ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, la dama non è in studio per trovare l’amore. La torinese, infatti, si starebbe comportando proprio come sono soliti fare Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. A Uomini e Donne pare che abbia un ruolo specifico, che esula totalmente dal reale scopo del programma.

La Ruocco sbotta contro Gianni Sperti: le dure accuse

Per quanto riguarda il suo percorso a Uomini e Donne, invece, la Ruocco ha ammesso di non essere rimasta molto felice dal modo in cui è stata trattata da Gianni Sperti. Secondo il suo punto di vista, l’opinionista sarebbe una persona poco imparziale, in quanto si lascerebbe condizionare parecchio da ciò che prova a pelle nei riguardi dei vari protagonisti. Se una persona gli sta antipatica, infatti, non fa che attaccarla anche su cose non giuste.

Ebbene, questa pare sia stata un po’ la situazione di Paola Ruocco, che a Uomini e Donne è stata più volte attaccata da Gianni Sperti. La donna ha ammesso che, secondo lei, l’opinionista ce l’aveva così tanto con lei in quanto lei gli rispondeva a tono. Paola usava la stessa “aggressività” usata da Sperti per replicare alle sue accuse e questo mandava in bestia l’opinionista.