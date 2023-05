Uomini e donne anticipazioni: volano scarpe in studio, 2 cavalieri quasi alle mani interviene la produzione

Colpo di scena in quella che dovrebbe essere l’ultima registrazione di questa edizione di Uomini e donne. Ieri 9 maggio Maria e tutto il parterre ha assistito alla scelta di Nicole Santinelli ma prima ci sono stati oltre cinquanta minuti dedicati al trono over durante i quali a centro studio ci sono stati Gabriella, Gemma, Elio e Claudio.

Soprattutto Elio Servo si è reso protagonista di siparietti alquanto imbarazzanti e dopo aver accusato Gemma di essere un’alcolizzata ha anche rischiato di finire ad alzarsi le mani con Armando Incarnato. A metterlo a posto ci ha pensato prima.

Uomini e donne anticipazioni: Elio Severo da di nuovo uno show

La puntata di Uomini e donne è iniziata con Gemma Galgani che ha accusato Gabriella dì incoerenza perché la donna ha baciato Elio nonostante tra di loro ci sono state incomprensioni. Nella questione si è intromessa Carla, che ha accusato Gabriella di aver baciato tutto il parterre maschile. La dama ha poi rivelato di aver incontrato Claudio in stazione. C’è stata quindi una forte lite tra lo stesso Elio e Tina Cipollari, che ha mangiato la ricotta e burro,facendogli un dispetto.

Come si è capito nelle puntate precedenti, l’uomo ha una sorte di rifiuto verso questi alimenti e alla fine ha minacciato l’opinionista di querelarla. A questo punto ha preso la parola Gianni che si è detto stanco di queste continue minacce alla collega. Durante un ballo, Elio e Armando hanno litigato e gli assistenti di studio li hanno dovuti dividere. Elio ha accusato Gemma di avere problemi con l’alcool. Arrabbiatissima, lei si è sfilata una scarpa facendo il gesto di volergliela lanciare.

Quando va in onda la puntata registrata il 9 maggio

Come in molti sapranno quest’anno Uomini e donne chiude con largo anticipo. Questa del nove maggio infatti è stata l’ultima registrazione di questa edizione.

Lunedì andrà in onda uno speciale di Ued con tutte le scelte più belle nel programma. Quindi quando vedremo questa registrazione? Per ora non ci sarebbero dubbi, la scelta di Nicole e i litigi tra i cavalieri verranno trasmessi venerdì al consueto orario