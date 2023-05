Terra Amara, le anticipazioni dal 15 maggio: una morte improvvisa cambia tutto

Clamorose anticipazioni giungono dalla Turchia: Demir verrà accusato di omicidio

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che nei prossimi episodi non mancheranno di certo colpi di scena. In particolare gli spoiler relativi ai prossimi episodi ci fanno sapere che un giorno Gaffur vedrà Gulten e Cetin insieme e andrà su tutte le furie, ancora di più quando scoprirà che i due hanno una relazione.

A quel punto Sanye rivelerà al marito la violenza subìta dalla sorella da parte di Ercument e che Yilmaz l’ha ucciso per questo. Quando Hunkar e Demir lo vengono a sapere si preoccupano e non poco conoscendo il modo in cui il loro capo mastro parli con tutti. Intanto proprio questa verità venuta a galla porterà Gaffur ad accettare Cetin e inizierà a considerarlo un vero e proprio fratello.

Terra Amara anticipazioni: Demir accusato di omicidio

Le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate dal 15 maggio ci fanno sapere che il procuratore Julide, un giorno, riceverà una lettera anonima che accusa il potente Yaman di avere ucciso Ercument perché quest’ultimo avrebbe approfittato di Zuleyha. A questo punto il caso verrà riaperto e Demir avrà molta paura.

Mentre Hunkar e Fekeli hanno il sospetto che a mandare la lettera anonima sia stata Behice, quest’ultima sembra non interessarsi minimamente alla questione. Intanto le anticipazioni di Terra Amara annunciano che Mujgan, sempre più sull’orlo di una crisi di nervi, filmerà di nascosto Yilmaz e Zuleyha e farà una cosa terribile.

Purtroppo gli inquirenti prenderanno di mira Zuleyha che verrà interrogata insieme a Demir, Hunkar, Sanye e Gaffur. A questo punto Hunkar preoccupata solleciterà il figlio ad organizzare un incontro con Yilmaz e Fekeli per trovare una soluzione.

Ovviamente questo per il potente Yaman non è affatto facile in quanto non ha nessuna intenzione di accordarsi con lui. Come finirà questa storia?