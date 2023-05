Paola Barale torna in tv in un programma tutto suo? Ecco dove la vedremo

Dopo la tanto discussa e chiacchierata intervista rilasciata a Verissimo lo scorso fine settimana, Paola Barale pare si stia preparando ad un ritorno trionfale in tv. Stando a quanto trapelato in queste ore da Dagospia, pare proprio che la showgirl stia vivendo un omento di grande slancio dal punto di vista professionale.

In particolar modo, sembrerebbe che un’emittente televisiva molto famosa stia facendo di tutto per corteggiarla e convincerla ad accettare di prendere parte ad uno show tutto suo. Vediamo di che cosa si tratta.

Ecco chi sta corteggiando Paola Barale

Pare stia per cominciare un periodo di grande rinascita per Paola Barale, la quale sembra pronta a tornare in tv. La showgirl era sparita dal piccolo schermo da un po’ di tempo, ma adesso le cose stanno per cambiare. Dopo l’apparizione a Verissimo, trasmissione in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti, sia sulla sua vita privata sia professionale, la donna si prepara ad un altro cambiamento importante.

Nello specifico, infatti, sembra che la Rai sia assolutamente intenzionata ad avere Paola all’interno della sua equipe. La prossima stagione televisiva sarà contraddistinta da tanti cambi all’interno dell’azienda di Viale Mazzini. Ci saranno tanti volti che andranno via e altri che ritorneranno. Ebbene, tra questi ultimi dovrebbe esserci anche la Barale. Ma che cosa dovrebbe andare a fare la donna sul piccolo schermo.

Dove e quando vedremo la Barale in tv?

Stando a quanto emerso da Dagospia, sembrerebbe che Paola Barale sarà alla guida di un programma tv tutto suo. Si sta pensando ad un format che possa calzare a pennello alla showgirl, in modo da regalare alla rete ottimi ascolti e anche enormi soddisfazioni a lei. Per il momento, però, non ci sono molte informazioni a riguardo, pertanto, non si sa ancora che cosa andrà a condure Paola.

Ciò che si sa, però, è che il programma dovrebbe essere trasmesso in prima serata nella prossima stagione televisiva, quindi dovrà essere certamente un programma di punta. Come andranno le cose stavolta? Ricordiamo che l’ultima volta in cui Paola è stata alla guida di una trasmissione risale al lontano 2016. In tale occasione condusse Flight 616, una sorta di rivisitazione di Pechino Express. La trasmissione in questione, però, non fu particolarmente seguita, sta di fatto che si rivelò di più un flop. Questa volta cambieranno le cose?