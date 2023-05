Giulia Salemi opinionista del GF Vip? Alfonso Signorini si fa scappare un commento (FOTO)

Da tempo si vocifera di una possibile promozione di Giulia Salemi da “bastarda col tablet” a opinionista ufficiale del GF Vip. Ebbene, a dare qualche indizio in più su questa faccenda è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini.

Quest’ultimo, infatti, ha commentato un post scritto dall’influencer in cui pare si sia lasciato scappare qualcosa di troppo in merito alla collaudata collaborazione con la giovane. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Il grande successo di Giulia Salemi

La prossima edizione del GF Vip si prospetta ricca di cambiamenti, a partire dai ruoli delle persone presenti all’interno dello studio. Quella che sembra essere una certezza, oltre naturalmente alla presenza di Alfonso Signorini al timone della prossima edizione, pare sia anche la presenza di Giulia Salemi. Quest’ultima ha riscosso un discreto successo nella precedente edizione, nel ruolo di addetta a riportare l’opinione degli utenti di Twitter in merito alle varie puntate.

Alfonso Signorini pare sia rimasto profondamente felice del suo operato, al punto da volerla anche nel prossimo anno nel suo cast. C’è da dire, però, che nell’edizione numero 8 la giovane dovrebbe avere un ruolo di maggiore spicco. Nello specifico, infatti, pare sarà la nuova opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli. Ad accendere ancor di più i sospetti a riguardo è stato proprio il presentatore.

Alfonso Signorini conferma, implicitamente, chi sarà opinionista del GF Vip?

Giulia Salemi, un po’ di tempo fa, ha pubblicato su Instagram un post in cui ripercorreva gli ultimi sei mesi trascorsi e ci teneva a ringraziare tutti coloro i quali le hanno dato tutte queste chance, specie al GF Vip. Anche se il nome di Signorini non è mai stato fatto esplicitamente, ovviamente il riferimento è apparso palese. A distanza di un bel po’ di tempo, Alfonso ha commentato tale post ed ha ammesso che lui e Giulia avrebbero lavorato ancora per tanti altri mesi insieme.

Ebbene, questo ha spinto molti a credere che il riferimento del conduttore sia andato proprio alla prossima edizione del GF Vip. Giulia Salemi, dunque, dovrebbe essere opinionista del reality show al fianco di Orietta Berti. Quest’ultima, infatti, pare abbia un contratto biennale con Mediaset, per cui dovrebbe apparire anche nella prossima edizione. Ma chi prenderà il posto di Giulia come portavoce dei social? Forse Soleil Sorge? Non resta che attendere per saperne di più.