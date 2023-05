Oroscopo 11 maggio 2023: Gemelli ansiosi, Sagittario tenebrosi

Secondo l’oroscopo dell’11 maggio i nati sotto il segno del Toro rischiano di essere superficiali. I Bilancia, invece, dovrebbero osare un po’ di più nel lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Avete delle cose da sistemare che vi stanno dando un po’ il tormento. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni frettolosamente. Date tempo al tempo e le soddisfazioni arriveranno.

Toro. L’Oroscopo del giorno 11 maggio vi invita ad essere più attenti. Spesso tendete a dare troppo poco peso ad alcune situazioni, che per le persone che vi circondano, invece, potrebbero essere importanti. Questo rischia di farvi sembrare un po’ superficiali.

Gemelli. Ci sono delle preoccupazioni che stanno attanagliando la vostra mente e la stanno rendendo un po’ turbolenta. Cercate di fare cose distensive per i nervi e che siano in grado di provocarvi rilassamento.

Cancro. In amore siete un po’ distratti, quindi è il caso di raddrizzare un po’ il tiro se non volete compromettere delle situazioni. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di osare di più.

Leone. Siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere e questo potrebbe rendervi un po’ nervosi. Verso sera, però, il vostro umore migliorerà grazie ad un transito favorevole, quindi non dovete fare altro che essere pazienti.

Vergine. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più presenti nei rapporti a cui tenete particolarmente. In ambito professionale bisogna essere intraprendenti e non lasciarsi passare la mosca sotto al naso.

Previsioni astrali 11 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro ci vuole un pizzico di coraggio in più. Ricordate che nella vita non si smette mai di imparare, quindi, anche quando crederete di essere “arrivati”, c’è sempre strada da fare.

Scorpione. In amore è tempo di fare un po’ di chiarezza. Chi sta vivendo una fase di transizione importante deve ricordarsi di non perdere il focus della questione. L’amore deve provocare piacere e non sofferenza.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono molto tenebrosi nella giornata odierna. Non siete molto loquaci e propensi al dialogo. Tendenzialmente siete persone molto lunatiche e quando siete nel periodo “no” è meglio starvi alla larga.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 maggio vi esortano ad essere un po’ più attenti e lungimiranti. In amore è importante tenere a freno gli impulsi, mentre nel lavoro ci vuole tanta pazienza.

Acquario. Ci sono dei traguardi importanti, a cui stavate lavorando da molto tempo, e che presto potrebbero realizzarsi. Cercate di non essere troppo pignoli e facilmente impressionabili.

Pesci. Nel lavoro siete molto determinati, specie in questo periodo. Se non sapete bene in che direzione proiettare le vostre attenzioni, chiedetevi di cosa sentite la mancanza. In questo modo troverete semplicemente le risposte esatte.