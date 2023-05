Un posto al sole anticipazioni giovedì 11 maggio: Alberto fa una proposta a Clara molto particolare

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Bianca sta per vivere un momento che è molto importante nella vita di ogni ragazza della sua età, mentre le tensioni tra i suoi genitori potrebbero essere ad un punto di non ritorno.

Franco ed Angela ce la faranno a superare questa brutta crisi coniugale? Intanto, Alberto è determinato a riportare Clara e Federico a casa. Otello, invece, ha la smania di rendersi utile. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: Bianca in difficoltà, Alberto fa una proposta a Clara

Vista la sua età per Bianca questo è un momento davvero molto particolare mai genitori di lei sembrano presi di più dai loro problemi personali. Franco ed Angela, infatti, non fanno che litigare nell’ultimo periodo e, nonostante ci sia stato un piccolo riavvicinamento, i due non trovano proprio un punto di incontro.

Intanto, Clara ormai sembra decisa a voler cambiare rotta. Dopo aver scoperto il tradimento del compagno la donna ha preso il figlio ed è andata via di casa. Alberto per questo gesto è disperato e in questo episodio lo vedremo pregare la ex a ritornare da lui. Inoltre, il Palladini non vuole che Federico viva in un quartiere tanto degradato. Pur di permettere al bambino di non stare in un posto così povero e pericoloso, l’uomo è disposto a lasciare la propria abitazione.

Anticipazioni: Otello sta davvero esagerando

Otello con la morte di Teresa è molto cambiato. Quest’ultimo non sapeva più a chi o a cosa aggrapparsi per non sprofondare. Il Testa aveva pensato di tornare ad Indica, ma poi si è reso conto di non poter tornare nei luoghi in cui è stato sereno con la moglie.

Tornato a Napoli, nel tentativo di distrarsi e rasserenarsi, sta provando a rendersi utile: la sua è una vera e propria smania! Riusciranno Renato e Raffaele ad arginarlo?