Un posto al sole anticipazioni: Lara affetta da una malattia, ecco cosa si cela dietro i suoi folli gesti

Quello che i telespettatori hanno visto e stanno vedendo in questi giorni a Un posto al sole non è affatto piaciuto. Infatti, sembra che l’attrice che interpreta Lara nella soap sia stata sommersa di insulti e minacce dimenticando che l’attrice sta solo seguendo un copione. L’atteggiamento di Lara nei confronti del piccolo Tommaso sta facendo discutere e non poco.

Il fatto che una madre possa fare in maniera così deliberata del male al proprio figlio e che queste scene siano state palesemente poste sotto gli occhi dei telespettatori come detto in precedenza ha causato molte critiche. Nelle ultime ore si parla di una delle motivazioni che potrebbe spiegare, in qualche modo, il comportamento della Martinelli. Infatti, sembrerebbe che Lara sia affetta da una malattia

Lara Martinelli affetta da una sindrome: di cosa si tratta

Le scene in cui abbiamo visto Lara avvelenare il piccolo Tommaso per causargli febbre e malessere hanno suscitato lo sdegno della maggioranza dei telespettatori di UPAS. Così non è stato per Paolo Siani, il primario del reparto pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli.

Il noto professionista ha voluto affrontare un tema così complesso e spesso sconosciuto: quello della malattia di Münchhausen. Una sindrome psichiatrica che affligge molte madri e che le spinge a fare del male ai loro figli con lo scopo di attirare l’attenzione su di loro.

Non a caso, lo scorso della Martinelli è proprio quello, far ritornare tra le sue braccia Roberto, allontanandolo dalla moglie. Il dottore ha precisato che molte donne sono affette da questo malessere. Per questa ragione bisogna fare attenzione, perchè si mostrano preoccupate e premurose ma in realtà, prendono in giro tutti.

Lara presto smascherata da una donna misteriosa

Se la diagnosi della sindrome di Münchhausen nella realtà è molto lunga, in UPAS le cose sono andate molto più veloci, nonostante non si parli ancora di una patologia dal momento che la Martinelli non è ancora stata scoperta. La verità, però, potrebbe venire alla luce già nelle prossime settimane. Le anticipazioni ci fanno sapere che a breve apparirà una donna misteriosa che pare darà del filo da torcere a Lara