Luca e Alessandra dopo la scelta a Uomini e Donne: ecco le loro prime parole (VIDEO)

Oggi, mercoledì 10 maggio, a Uomini e Donne si è tenuta la scelta di Luca Daffrè, la quale è ricaduta su Alessandra. Subito dopo la registrazione, i due si sono lasciati intervistare dalla redazione del programma ed hanno rivelato le loro emozioni a caldo.

Entrambi sono apparsi molto felici e sollevati per come siano andate le cose durante la loro esperienza all’interno del talk show pomeridiano. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato i due ragazzi.

I pensieri a caldo di Luca e Alessandro dopo la scelta a Uomini e Donne

Luca e Alessandra sono diventati ufficialmente una coppia dopo la scelta di lui a Uomini e Donne. I due ragazzi hanno raccontato le loro emozioni con la redazione del programma. Partendo da Luca, il giovane ha detto che non vedeva l’ora di scegliere in quanto era convinto che Alessandra abbia dentro di sé un mondo infinito che non vede l’ora di conoscere. Ormai il tronista non riusciva più a proseguire nella sua esperienza in quanto aveva capito di nutrire qualcosa di più per la corteggiatrice.

Quest’ultima, dal canto suo, ha ammesso di essere felicissima e poi ha spiegato che anche lei è convinta che Luca possa donarle tanto. In seguito, poi, la giovane ha voluto tessere un po’ le lodi di se stessa ed ha detto di reputarsi una ragazza completa. Crede, infatti, di poter dare a Luca tutto quello che lui desidera e di cui ha bisogno. I due sono molto passionali, hanno tanti interessi, hobby e sono ragazzi molto svegli.

Alessandra punzecchia Daffrè

Nel corso dell’intervista, poi, Luca e Alessandra non hanno potuto fare a meno di punzecchiarsi un po’. Nello specifico, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preso in giro il suo neo-fidanzato sulla fobia che lui ha per gli squali. A tal riguardo, ha detto che, prima di essere presa per Uomini e Donne, aveva prenotato una vacanza a Bali, a cui non è andata. Adesso, alla luce di come siano andate le cose, crede di aver fatto la scelta giusta.

In seguito, però, ha aggiunto che quella sia una meta che vorrebbe vedere in compagnia di Luca. Lui, però, ha detto di essere timoroso in quanto teme che lì possano esserci degli squali. Lei ha ironizzato sulla faccenda e, in seguito, i due si sono scambiati i numeri di cellulare. In quel momento, dunque, la ragazza ne ha approfittato ed ha inviato a Daffrè un’immagine di uno squalo. Insomma, una coppia davvero spiritosa e gioiosa. (Clicca qui per il video)