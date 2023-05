Uomini e Donne, Alice dopo la scelta di Luca: ecco cosa le ha detto senza telecamere

Alice Bologna ha rilasciato un’intervista su Lollo Magazine dopo la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne. Il ragazzo, con gran sorpresa di tutti, ha deciso di concludere il suo percorso in un modo del tutto insolito.

Quest’oggi, infatti, ha scelto Alessandra, la quale gli ha detto di sì. Le altre due ragazze non sono neppure entrate in studio. Luca ha detto che avrebbe preferito parlare con entrambe in privato e non davanti ai riflettori. Ebbene, cosa è successo a telecamere spente? A raccontare le sue impressioni è stata proprio Alice.

Alice svela cosa è accaduto con Luca dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo la scelta di Luca Daffrè, del tutto insolita rispetto alla tradizione di Uomini e Donne, Alice ha rivelato quali siano i suoi commenti a caldo. La giovane è apparsa piuttosto tranquilla. Per fortuna, infatti, tra loro non era nato nessun sentimento fortissimo. Entrambi erano consapevoli che ci fosse tanta chimica, tuttavia, lei sapeva perfettamente che non si sarebbe strappata i capelli nel caso in cui avesse appreso di non essere la scelta.

Quando Luca l’ha raggiunta in camerino, infatti, Alice ha ammesso di aver subito capito. La giovane ha ironizzato dicendogli di essere bionda, ma di non essere stupida. Negli ultimi tempi aveva tirato un po’ le somme, per cui aveva capito che non sarebbe stata lei la preferita del tronista. Ad ogni modo, la giovane ha detto di essere felice che Luca abbia deciso di non far entrare in studio le non scelte. Secondo il suo punto di vista, infatti, è stato un gesto estremamente galante.

L’augurio di Alice e il suo futuro

Stando al racconto di Alice, dunque, dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne tra i due ci sarebbe stato un confronto decisamente tranquillo. I due si sono salutati amabilmente e l’ex corteggiatrice ha ammesso di non serbare alcun rancore, anzi. A tal riguardo, ha detto di augurare il meglio a Luca e Alessandra.

Specie in relazione a quest’ultima, la ragazza ha ammesso che, se le due non si fossero trovate a corteggiare lo stesso uomo, avrebbero fatto anche amicizia in quanto nutrono simpatia reciproca. Alice, poi, ha concluso la sua intervista di essere molto felice in questo periodo in quanto sta per laurearsi. Adesso non vede l’ora di prendere in mano la sua vita e concentrarsi su se stessa. Naturalmente, se dovesse arrivare l’amore lo accoglierà con grande entusiasmo.