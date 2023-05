Uomini e Donne, Alessandra spiazzata dopo la scelta di Luca: ecco cosa non si aspettava (FOTO)

Ieri è andata in onda l’inaspettata scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Alessandra. La ragazza, a seguito della messa in onda della puntata, ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Nello specifico, la giovane ha ammesso di essere rimasta profondamente colpita da una cosa che si è verificata dopo il fatidico momento, pertanto, ha deciso di confidare tutto ai suoi fan. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Lo sfogo di Alessandra dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne

Alessandra Somensi è stata la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne. La puntata in questione è stata registrata il 9 maggio, pertanto, da quel momento in poi, i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Dopo aver raccontato le loro prime impressioni ed emozioni durante un’intervista con la redazione del talk show pomeridiano, i due sono tornati ad essere particolarmente attivi sui loro profili social.

Specie Alessandra ha deciso di immortalare i primi momenti insieme a Luca come coppia. Tra le sue IG Stories, infatti, ci sono delle foto e dei brevi sprazzi che li riguardano. Tra le diverse cose pubblicate, però, Alessandra ci ha tenuto anche a fare una riflessione. Nello specifico, infatti, ha ammesso di essere rimasta molto stupita dal seguito che sta avendo e dal calore del pubblico da casa.

Alessandra non si pente di nulla

Dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne, infatti, il direct di Alessandra è stato riempito di commenti volti a commentare la neo coppia formata da lei e Luca. La giovane è stata estremamente felice di apprendere tutto il calore del pubblico e non si aspettava minimamente di riscuotere tutto questo successo. L’esperienza a Uomini e Donne, infatti, è durata molto poco, ma per lei è stata altrettanto intensa.

Porta dentro di sé uno splendido ricordo di ciò che stato e, inoltre, se potesse tornare indietro, farebbe esattamente le stesse cose. In una recente intervista, infatti, la giovane ha dichiarato che, prima di essere presa a UeD, aveva acquistato un biglietto per trascorrere una vacanza a Bali. A causa degli impegni di registrazione, però, ci ha rinunciato. Ad oggi, ha avuto la certezza di aver fatto la scelta giusta. Lei e Luca, infatti, sono molto complici e affiatati. Non resta che attendere per vedere come evolverà.