Uomini e Donne chiude, anticipazioni prossima edizione: dama va via, i confermati

Questo venerdì dovrebbe chiudere l’appuntamento con Uomini e Donne, almeno dal punto di vista dei contenuti nuovi, ma sul web stanno già trapelando anticipazioni sulla prossima edizione. Come di consueto, Maria De Filippi si prenderà una pausa nel periodo estivo, anche se quest’anno si è deciso di anticipare di qualche settimana.

Il programma, però, riaprirà i battenti, come al solito, a partire da metà settembre, per una nuova e sfavillante stagione. Ebbene, quali dame e quali cavalieri saranno confermati o andranno via? E cosa succederà al trono classico? Vediamo tutto quello che è emerso.

Anticipazioni prossima edizione Uomini e Donne: chi resta e chi va via al trono over

Le anticipazioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi non sembra avere una grande voglia di cambiare troppe cose. Sicuramente ci sarà un rinnovo all’interno del parterre, sia maschile sia femminile. Specie in relazione a quest’ultimo, pare che nella prossima stagione non ci sarà una dama molto discussa, stiamo parlando di Aurora Tropea. Quest’ultima ha generato molto sgomento con il suo ritorno in trasmissione. Tuttavia, non è riuscita a concludere nulla con nessun cavaliere. Per tale ragione, pare che da settembre non ci sarà più.

Anche Paola è andata via per conoscere meglio un cavaliere e, se le cose andranno bene anche nei prossimi mesi, non dovremmo più vederla nel parterre. Ad essere confermata, invece, almeno per il momento pare sia Gemma Galgani. Passando agli uomini, invece, in questo caso sembra saranno confermati anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Naturalmente, questo fatta eccezione l’ipotesi in cui in questi mesi riusciranno a trovare l0amore.

Altri spoiler e indiscrezioni sui futuri tronisti

Altre due grandi conferme nella prossima edizione di Uomini e Donne sono, naturalmente, Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali saranno accompagnati da Tinì, la quale ha un ruolo sempre più marginale. Tante incertezze, invece, su Elio. Il cavaliere che tanto sta facendo discutere in queste ultime settimane di messe in onda del talk show pomeridiano potrebbe non ritornare anche a settembre. Su questo, però, non c’è alcuna certezza.

In merito al trono classico, invece, ci saranno come sempre i tronisti e le troniste, le cui tematiche saranno trattate in concomitanza con quelle del trono over. Tra gli aspiranti al trono c’è Alice Brisciani, la non scelta di Federico Nicotera, ma non solo. Anche le non scelte di Nicole e Luca potrebbero avere una corsia preferenziale. Ciò che è certo, però, è che Maria punterà sicuramente anche su personaggi nuovi. Non resta che attendere per scoprire altre novità.