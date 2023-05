Vladimir Luxuria sgancia la bomba: cosa ha dichiarato su una “finta” coppia

In una recente intervista l’opinionista dell’isola dei famosi ha sganciato una bomba a dir poco clamorosa. Vladimir Luxuria infatti ha dichiarato che non esclude affatto che i Jalisse potrebbero arrivare al divorzio una volta conclusa questa esperienza in Honduras.

Si riferisce ovviamente a Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i quali sono sposati dal 1999. Condividono insieme una carriera musicale e sono anche marito e moglie. Insieme hanno preso parte alla nuova edizione del reality show e proprio nella scorsa puntata di lunedì 8 maggio, sono stati separati nel gioco.

Isola dei famosi 2023: Una coppia sta fingendo di amarsi?

Nel corso dell’ultima diretta del reality, la conduttrice ha annunciato alle coppie da quel momento in poi la Tribù degli Accoppiados non sarebbe più esistita. Così sono stati tutti divisi e le donne sono finite nella Tribù delle Chicas e gli uomini nella Tribù degli Hombres. Fabio e Alessandra si sono separati nel gioco senza alcun problema, pronti a lasciarsi trasportare dalle dinamiche del programma televisivo.

E stando a quanto riporta Vladimir nella prossima puntata potrebbe accadere di tutto. Infatti, l’opinionista ha fatto sapere che sulla eterna sintonia dei due non ci metterebbe poi la mano sul fuoco. !Non escludo il divorzio al loro rientro da L’Isola”. Ma perchè Luxuria è arrivata a questa conclusione>? Al momento il motivo di questo pettegolezzo ancora non lo conosciamo ma è molto probabile che l’opinionista sia a conoscenza di qualcosa che al momento al pubblico sfugge.

Il duro sfogo dell’opinionista su un fatto grave

Nel corso di questa intervista Vladimir Luxuria ha parlato anche di un fatto avvenuto in passato che l’ha vista protagonista con Andrea Lo Cicero.

Questo episodio risale al 2016, quando l’ex rugbista aveva dichiarato di non indossare le protezioni durante le gare ritenendole “da fr**tti”. Beh riferendosi a quella occasione Vladimir ha precisato che ad oggi non ha nessun pregiudizio e che ha perdonato!