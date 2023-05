UeD, ecco cosa ha detto Luca Daffrè ad Alice e Camilla in camerino: le loro reazioni (VIDEO)

Come annunciato nella puntata di ieri di UeD, Luca Daffrè ha preferito comunicare in camerino la sua decisione alle due ragazze non scelte, ovvero Alice e Camilla. Su Witty TV sono stati pubblicati i video contenenti il momento dell’incontro.

L’ex tronista ha fatto un discorso pressappoco simile ad entrambe le ragazze che, in effetti, hanno avuto reazioni molto simili tra loro. Vediamo nel dettaglio quello che è successo dopo la puntata.

Il confronto in camerino tra Luca e Alice dopo la scelta a UeD

Luca Daffrè ha deciso di raggiungere in camerino Alice e Camilla per comunicare loro la sua scelta. Nel momento in cui è entrato nel camerino della prima, quest’ultima subito si è preoccupata chiedendogli per quale ragione avesse deciso di vederla improvvisamente. Luca l’ha invitata a sedersi e poi ha ammesso di aver fatto la scelta e di aver optato per Alessandra.

Alice è sembrata molto comprensiva, sta di fatto che ha detto al tronista di non preoccuparsi. In effetti tra loro ci sono state poche esterne, pertanto, non era nato ancora nessun sentimento particolare. Luca, però, ci ha tenuto a dire di essere stato molto bene, soprattutto con lei, tuttavia, in questo momento sente che il suo cuore va in un’altra direzione. Alice, ancora una volta, ha rassicurato il suo interlocutore e gli ha augurato di essere felice con la sua nuova fidanzata.

Il confronto con Camilla e la freddezza di entrambe

Alice, dunque, ha avuto una reazione estremamente pacata nell’apprendere di non essere la scelta di Luca Daffrè e lo stesso vale anche per Camilla. Anche quest’ultima ha ascoltato in silenzio le parole del suo interlocutore e poi ha replicato dicendo di essere tranquilla e di aver fatto la scelta giusta. Se il suo istinto e il suo cuore vanno in quella direzione, ha fatto benissimo a fare in questo modo.

Entrambe hanno apprezzato moltissimo la scelta di Luca di non far sì che entrassero in studio e dovessero sorbirsi la tensione dei riflettori e dei presenti. Per tale ragione, hanno apprezzato ancor di più il tronista che corteggiavano. Questa, dunque, è stata una scelta un po’ insolita, e per alcuni anche un po’ fredda, ma è dovuta sicuramente al fatto che i tronisti di questa seconda parte del programma hanno avuto molto meno tempo a disposizione per arrivare ad una scelta più consapevole. (Clicca qui per il video)