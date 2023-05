Paola Rucco è andata via o è stata cacciata da Ued? La dama spara a zero su tutti!

Da giorni ormai gli appassionati di Uomini e donne si chiedono che fine abbia fatto Paola Ruocco. La dama del trono over da quando ha avuto il duro scontro con Elio non è più presente in studio. Tra le ipotesi fatte, quella più accreditata era una sorta “cacciata” da parte delle redazione, che semplicemente non l’avrebbe più chiamata.

La verità però sta nel mezzo e a spiegare come sono andate davvero le cose è stata la stessa ex partecipante nell’intervista rilasciata poche ore fa al settimanale Lollo Magazine. Nella stessa intervista, la 53enne laziale ha sparato a zero su alcuni dei protagonisti principali di Uomini e Donne, ovvero Gianni Sperti, Armando Incarnato, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e persino la tronista Nicole Santinelli.

Uomini e donne: perchè Paola Ruocco ha improvvisamente lasciato il programmA?

Direttamente a Lorenzo Pugnaloni, l’ex dama di uomini e donne ha spiegato di aver lasciato la trasmissione con il cavaliere Daniele, per il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono fidanzati e attualmente si stanno frequentando lontano dalle telecamere.

Anzi, a dir la verità Paola non è stata mai neanche chiamata a centro studio con Alessandro per parlare della loro frequentazione. Forse Maria De Filippi è arrabbiata con lei? Questo inoltre spiegherebbe anche il perchè la coppia non ha salutato tutti al centro studio come accade con tutti gli altri protagonisti che lasciato il parterre.

Paola Ruocco felicemente fidanzata con Daniele

Paola ha spiegato che oggi è felice insieme a Daniele conosciuto sempre a Uomini e donne. La dama ha fatto sapere che subito si è accorta di lui, e che le è piaciuto dal primo momento.

Dopo lo scontro con Gemma il cavaliere l’ha presa e l’ha portata a ballare e in quell’istante sarebbe scattato il colpo di fulmine. Inoltre, sempre nel corso dell’intervista ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In primis con Gianni Sperti e poi anche con Armando e Gemma Galgani .“Secondo me Gemma non ha nessun interesse a trovare l’amore all’interno del programma cosi come dovrebbe essere e come ho fatto io, segue le stesse orme di Armando e Riccardo”. A Paola non piace però nenche Nicole Santinelli, considerata troppo fredda come donna.