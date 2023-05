Stravolgimenti a Ballando con le Stelle 2023: giuria sostituita e possibili concorrenti

La prossima edizione di Ballando con le Stelle 2023 si preannuncia davvero ricca di cambiamenti e di colpi di scena. Stando a quanto si apprende in anteprima da TV Blog, infatti, pare che Milly Carlucci abbia intenzione di apportare una ventata di novità all’interno del talent show di Rai 1.

Si partirà dalla giuria, la quale potrebbe subire un drastico cambiamento per quanto riguarda i protagonisti. A lasciare il posto potrebbe essere non solo Selvaggia Lucarelli, la quale è apparsa molto insofferente alle dinamiche del programma, ma anche tanti altri personaggi. Vediamo cosa è emerso.

Le grandi novità nella giuria di Ballando con le stelle 2023

Ballando con le stelle 2023 si accinge a vivere un cambiamento davvero esorbitante. Nello specifico, pare che Milly Carlucci stia pensando di sostituire ben tre giurati, che per tanto tempo hanno lavorato al fianco della conduttrice. Le persone chiamate in causa sono, in primis, Selvaggia Lucarelli. Oltre a lei, però, sono spuntati anche i nomi di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino. Ad essere confermati sicuramente, invece, sono Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Ma chi potrebbe andare ad occupare queste tanto agognate sedie vacanti? Stando a quanto emerso sui social, pare che in lizza alla classifica dei papabili sostituti ci siano Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli. Per tutti e tre si tratterebbe di un grande incarico in grado di arricchire il loro percorso professionale o di avere un nuovo slancio sulla rete di Stato.

Ecco i possibili concorrenti della prossima edizione dello show di Milly Carlucci

Al di là di questi nomi, però, ne sono trapelati anche altri. Nel dettaglio di parla anche di un possibile sbarco nella giuria di Ballando con le stelle 2023 per Raimondo Todaro. Quest’ultimo dovrebbe lasciare Amici per tornare in patria, al programma che gli ha dato una grande notorietà. In molti spererebbero anche di un possibile trasloco di Barbara D’Urso in Rai, cosa che tuttavia risulta alquanto improbabile e assolutamente non confermata in questo momento.

In merito ai concorrenti, invece, sul magazine Oggi sono trapelate delle indiscrezioni. Milly Carlucci pare sia fortemente desiderosa di avere Marcell Jacobs nel cast del talent show di Rai 1, ma non solo. Oltre a lui, infatti, si parla anche di Wanda Nara, la quale ha ricoperto qualche anno fa il ruolo di opinionista del GF Vip, senza avere molto successo. Il terzo nome, poi, è quello di Antonio Caprarica.