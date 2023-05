Un posto al sole anticipazioni al 19 maggio: Lara riceve una minaccia, chi è la donna che la perseguita

Continua con grande successo la messa in onda televisiva di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che al centro della trama continua ad esserci Lara. La Martinelli in queste settimane ha provato di tutto per far avvicinare il piccolo Tommaso al Ferri e di conseguenza a farlo avvicinare a lei.

La donna ha addirittura fatto del male al bambino, drogandolo e provocandogli continui malesseri. Nelle prossime puntate, però, vedremo che una donna misteriosa si avvicinerà man mano a lei tenendola sott’occhio da lontano. Chi è? Vediamo insieme tutti i dettagli

Anticipazioni Un posto al sole: una donna spia Lara

Come abbiamo visto nei precedenti episodi con il suo piano diabolico Lara è riuscita poco alla volta, a inserirsi nella famiglia di Ferri. Tuttavia la però la Martinelli non ha perennemente idea che qualcuno da lontano la sta osservando spiando ogni usa singola mossa. Si tratta di una donna misteriosa che sta tramando alle sue spalle.

Intanto, l’assenza prolungata di Marina sta facendo si che la dark lady riconquisti il Ferri. La giovane ha organizzato un piano ben preciso, nei min imi dettagli e per adesso lei sta avendo la meglio.

Chi è la donna misteriosa che minaccia Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate al 19 maggio ci fanno sapere che nei prossimi episodi una telefonata inquietante farà capire a quest’ultima che il suo piano potrebbe saltare. Una donna la sta osservando e sta guardando con attenzione da lontano ogni suo spostamento.

Al momento nessuno sa chi sia realmente, ma molto probabilmente possiamo dedurre che è la vera madre di Tommaso. La Martinelli infatti non è lei la madre biologica del bambino, ma lo ha comprato da una donna ucraina in cambio di soldi. Forse, adesso la donna rivuole indietro suo figlio costi quel costi!