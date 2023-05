Oroscopo 12 maggio 2023: Cancro confusi, Capricorno molto combattuti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 12 maggio i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere meno precipitosi. Gli Scorpione, invece, possono gettarsi in nuove avventure

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di essere più concreti. Ricordatevi sempre che le promesse vanno rispettate e onorate, quindi, non dite cose che poi sapete che no riuscite a mantenere.

Toro. Giornata piena di emozioni quella di oggi. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, alcuni dei quali anche molto importanti. Nel lavoro dovete essere un po’ più precisi, anche se con il vostro carisma riuscite a farvi perdonare tutto.

Gemelli. I nati sotto questo segno hanno bisogno di un po’ di relax. Dovete staccare la spina e allontanarvi un po’ dal caos della vita quotidiana. Siete un po’ impazienti e questo potrebbe spingervi a prendere decisioni affrettate.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 12 maggio vedono i nati sotto questo segno un po’ troppo pensierosi e assorti. Questo renderà un po’ complicato prendere delle decisioni importanti. Siate cauti.

Leone. Ad ogni azione corrisponde sempre una reazione. Cercate di tenere gli occhi ben aperti in ambito professionale. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete essere un po’ più decisi.

Vergine. In amore siete un po’ orgogliosi. Quando una persona vi ferisce difficilmente riuscite a dimenticare. Anche se apparentemente tutto sembra andare bene, in cuor vostro continuate a non dimenticare.

Previsioni 12 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci vuole un po’ di pazienza per riuscire a venire a capo di certe situazioni che potrebbero rivelarsi particolarmente incresciose. Sia in amore sia nel lavoro dovete mantenere la calma.

Scorpione. Buon momento per iniziare un nuovo progetto lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite un po’ trascurati e questo potrebbe portare a delle decisioni un po’ inattese.

Sagittario. L’Oroscopo del 12 maggio vi esorta ad essere un po’ più cauti. Non siate troppo frettolosi nelle decisioni, specie se sono molto importanti per il vostro futuro. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di essere lucidi.

Capricorno. Se siete in procinto di prendere una decisione fondamentale per il vostro futuro, potreste mostrarvi un po’ titubanti. Sulle cose futili siete molto abili, mentre su quelle serie la situazione si complica.

Acquario. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano soprattutto la sfera professionale. Forse una promozione che stavate aspettando da tanto tempo potrebbe arrivare. In amore, invece, siate più attenti.

Pesci. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. Sia in amore sia nel lavoro è importante darsi da fare per riuscire a realizzarsi. Siete particolarmente in sintonia con il mondo e cono voi stessi.