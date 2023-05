Uomini e Donne spoiler 12 maggio: Nicole Santinelli fa la sua scelta

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne contenente dei contenuti inediti. Il talk show di Maria De Filippi, infatti, si ferma in anticipo e a partire dalla prossima settimana dovrebbero essere trasmesse delle puntate contenenti “Il meglio di”.

Quest’oggi, dunque, assisteremo al momento conclusivo del percorso di Nicole Santinelli. Dopo Luca Daffrè, anche lei farà la sua scelta. Vediamo nel dettaglio tutta la dinamica e quello che succederà.

Le ultime esterne di Nicole a Uomini e Donne

Dopo lo show a cui abbiamo assistito ieri, in cui Tina Copollari e Gemma Galgani hanno mangiato della ricotta dinanzi Elio, nella puntata di oggi, venerdì 12 maggio, di Uomini e Donne assisteremo alla scelta di Nicole Santinelli. La ragazza non informerà i corteggiatori della sua decisione, sta di fatto che i due rimarranno piuttosto spaesati. In studio saranno presentati i genitori della tronista e poi si passerà a vedere le ultime esterne fatte.

In primis si vedrà un confronto tra Nicole e Carlo post scorsa puntata. Il ragazzo l’ha raggiunta in camerino per parlarle e chiarirsi su alcune faccende. Dopo aver chiacchierato, tra i due ci sarà un bacio molto sentito. Successivamente, poi, si passerà alla messa in onda delle ultime esterne vede e proprie. Con entrambi Nicole è stata molto bene, sta di fatto che sono scattati dei baci. Tuttavia, c’è di dire che si è trattato di baci molto sfuggenti, forse perché la tronista non voleva lasciare che trapelasse una preferenza.

Spoiler 12 maggio: la scelta e le reazioni dei corteggiatori

Dopo aver mandato in onda tutti questi contenuti, nella puntata del 12 maggio di Uomini e Donne vedremo che si passerà alla scelta vera e propria. I due ragazzi usciranno ed il primo a rientrare sarà Andrea. Nicole le farà un discorso e il giovane sarà piuttosto impassibile. Al termine del confronto, infatti, Gianni Sperti lo accuserà di essere apparso quasi sollevato nell’aver scoperto di non essere lui la scelta.

Roberta Di Padua ammetterà di essere rimasta spiazzata, in quanto era convinta che avrebbe scelto proprio lui. In seguito, poi, sarà la volta di Carlo. Nicole gli dirà di aver scelto lui e il ragazzo apparirà molto felice, sta di fatto che le dirà di sì. I due balleranno sotto le note di una canzone romantica e sotto la classica pioggia di petali rossi. Così si concluderà questa esilarante e per certi versi complicata edizione di Uomini e Donne.