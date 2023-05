Gemma Galgani rompe il silenzio sul possibile ritorno di Giorgio a Ued: cosa penso? Beh…

Dopo l’intervista di Giorgio Manetti e del possibile suo ritorno nel programma ecco che arriva quella di Gemma Galgani sul numero numero di NuovoTV. Il volto protagonista di Uomini e Donne si svela sull’eventuale ritorno del Gabbiano.

E il fatto che entrambi siano tornati a parlare della loro relazione fa pensare che le ultime voci siano vere. Stando a quanto dichiarato la dama piemontese non sembra affatto indifferente a tale notizia. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Gemma Galgani dice la sua sulla possibilità di rivedere Manetti a settembre

Il ritorno di Manetti nello studio di Canale 5 riporterebbe Gemma indietro nel passato e sembra che la dama non nutra più alcun rancore per la fine della love story. La Galgani è tornata a parlare di Giorgio e della loro lunga storia d’amore, che ha tenuto tantissimi telespettatori incollati al piccolo schermo.

La dama torinese ricorda oggi che la paura di perdere il Gabbiano l’aveva portata ad annullare se stessa. Infatti, proprio per questo motivo molti all’epoca l’hanno definita lo zerbino d’Italia. Ma cosa cambierebbe adesso se Giorgio tornasse a settembre? Beh Gemma ha spiegato che per il momento non ha una risposta ma è sicura che questo ritorno potrebbe davvero avvenire.

Giorgio potrebbe dare una seconda chance a Gemma

In una recente intervista anche Giorgio Manetti ha espresso belle parole per la dama di Torino. Lasciando intendere addirittura di voler tenere aperta una porta. Insomma, se il famoso gabbiano ritornerebbe a Ued non è escluso un ritorno di fiamma con Gemma.

Quel che è certo al momento è che i fan non vedono l’ora di rivederlo mettersi in gioco. Ricordiamo inoltre, che questa di oggi 11 maggio è l’ultima puntata del format, e quindi possiamo dire conclusa questa stagione.