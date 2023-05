Uomini e donne, pubblico in rivolta contro Tina Cipollari, accuse pesantissime: “Maria è ora che la mandi a casa”!

Oggi 11 maggio 2023 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Come ben sa chi ha visto la registrazione all’interno dello studio è accaduto di tutto.

Stranamente Tina Cipollari sostiene da due giorni Gemma, soprattutto quando si tratta di Elio. E proprio con quest’ultimo sono volati paroloni e offese che non sono piaciuti affatto al pubblico a casa.

Uomini e donne oggi: Elio una furia in studio, panico totale tra i presenti

Oggi a Uomini e donne un nuovo scontro ha interessato Elio, Tina, Gemma e Armando. Un caos totale tanto da far volare paroloni e ancora minacce di querele. La situazione degenera quando Gianni accusa Elio di essere una persona bugiarda.

Questo accade quando viene fatto notare che il cavaliere aveva gettato Paola Ruocco nella bufera per aver mangiato di fronte a lui la ricotta, di cui non riesce neanche a sentire l’odore per via di un trauma d’infanzia. Gabriella aveva compiuto un gesto simile durante una loro uscita eppure oggi le parla in modo tranquillo e sereno.

Improvvisamente vedendo tutti contro ciò che dice, Elio non trattiene la sua furia e inizia a urlare: “No! Non mi calmo! Prendermi per il culo per una cosa per che me è stato un dramma non va bene”. Maria De Filippi lascia gli Over e gli opinionisti andare avanti con questi accesi scontri, facendo così trascorrere il tempo.

Tina Cipollari manda su tutte le furie il pubblico a casa

Ad un certo punto però Tina per prendere in giro il cavaliere esce e va dietro le quinte e porta con se un tavolino con del burro, ricotta e pane. L’opinionista inizia a prepararsi una sorte di merenda e ne da un pò anche a Gemma. Questa situazione fa innervosire ancora di più Elio che si sente davvero preso in giro da tutti.

E proprio questo atteggiamento della Cipollari che sembra non essere piaciuto nemmeno al pubblico a casa. Infatti su numerose fanpage relative al programma della De Filippi in molti si sono schierati contro di lei e sul fatto che nemmeno in questo caso ha avuto rispetto per il cavaliere… Qualcuno ha addirittura chiesto a Maria di mandarla a casa!