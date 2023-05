Un posto al sole anticipazioni venerdì 12 maggio: Lara si gioca la sua ultima carta!

Continuano le anticipazioni di Un posto al sole. Lara prosegue con il suo piano per ritornare con Roberto e allontanare dal suo amato Marina. E questa volta arriva fino Palazzo Palladini.

Franco e Angela sono sempre più distanti e Bianca vive un momento importante e delicato della sua crescita, aiutata da sua nonna Giulia. Filippo e Michele devono capire come rivoluzionare la programmazione della radio. Magari parlando di cose più divertenti?

Un posto al sole anticipazioni 12 maggio: Lara si gioca il tutto per tutto

Nella puntata in onda il 12 aprile di un posto al sole Lara vuole giocarsi il suo asso nella manica. Vista la mancanza di Marina, si presenta a Palazzo Palladini per riprendere il suo posto nella vita di Roberto. Riuscirà a convincere il Ferri a tornare con lei?

Intanto Franco e Angela continuano con le loro discussioni e Bianca deve affrontare il momento importante e delicato che sta vivendo contando solo sul supporto di sua nonna Giulia. Filippo e Michele invece discutono per dare uno scossone alla programmazione della radio e pensano di trattare argomenti più leggeri e perché no, pure divertenti.

Lara vuole Roberto a tutti i costi

Continua il piano malefico di Lara. La donna che per lungo tempo ha fatto del male al piccolo Tommaso, vuole riavere a tutti i costi il suo Roberto. Inoltre, sa che questo è il momento perfetto per giocarsi la sua ultima carta, dato che il Ferri oltre ad aver litigato con la moglie, lei è andata pure via di casa.

Le anticipazioni però ci fanno sapere che i piani della dark lady però verranno presto rovinati da una donna. Infatti, da lontano c’è qualcuno che la osserva e ben presto inizierà a minacciarla. Di chi si tratta? Sarà per caso la madre biologica di Tommaso? Per scoprirlo non ci resta che attendere