Oroscopo 13 maggio 2023: Leone attivi, Acquario verso una novità

Le previsioni dell’oroscopo del 13 maggio invitano i Vergine ad essere un po’ più rigidi. I Sagittario sono molto tenaci e caparbi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete molto pazienti in questo periodo. Questo vostro stato d’animo potrebbe portarvi a fare degli errori di valutazione. In ambito professionale ci sono dei progetti un po’ bloccati, siate pazienti.

Toro. Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti. Spesso venite così catturati dal presente al punto da non penare alle conseguenze delle vostre azioni. Seguire l’istinto va bene, ma non esagerate.

Gemelli. Questo è il momento di osare e di mettere da parte le paure e le titubanze. L’Oroscopo del 13 maggio vi invita ad aprire le vostre ali e volare lontano, dove il vostro cuore desidera.

Cancro. Ci sono delle situazioni che vanno affrontate con freddezza e lucidità, altrimenti si rischia di perdere la concentrazione e fare delle sciocchezze. In amore ci vuole un pizzico di coraggio in più.

Leone. I nati sotto questo segno sono particolarmente attivi e propositivi. Cercate di guardare avanti con maggiore ottimismo, senza soffermarvi troppo su quello che si trova alle vostre spalle.

Vergine. Se non osate non riuscirete mai a scoprire se, effettivamente, potete raggiungere un determinato obiettivo oppure no. In amore ci vuole più risolutezza e, in certi casi, anche un po’ di pugno di ferro.

Previsioni astrali 13 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ indecisi e vi trovate in una fase di stallo. Se non sapete riconoscere bene le persone di cui potete fidarvi e quelle, invece, a cui dovreste stare più attenti, fatevi consigliare da una persona cara.

Scorpione. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, è necessario essere cauti e non prendere delle decisioni in modo troppo affrettato. Riflettete bene.

Sagittario. Siete molto determinati e caparbi. Quando vi ponete un obiettivo non vi fermate fino a che non lo avete raggiunto. Giornata molto propositiva dal punto di vista professionale.

Capricorno. L’Oroscopo del 13 maggio vi invita a riposare un po’. Spesso siete troppo presi dai vostri impegni di vita quotidiana, dagli affari e dal lavoro al punto che perdete di vista ciò che conta davvero e le persone care.

Acquario. Una bella novità è in arrivo per voi. Cercate di essere un po’ più onesti con voi stessi e con le persone che vi circondano, specie riguardo ai vostri obiettivi e desideri. La chiarezza è la miglior cosa.

Pesci. Siete stati un po’ polemici ultimamente e questo potrebbe aver portato alla nascita di qualche conflitto. Se non sapete bene che decisione prendere e siete molto indecisi, fermatevi un attimo.