Gemma Galgani parla del possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne: ecco che pensa

In queste settimane si è molto parlato di un possibile ritorno a Uomini e Donne di Giorgio Manetti e in molti si erano domandati come avrebbe reagito Gemma Galgani. Ebbene, a rompere il silenzio sulla faccenda è stata proprio la diretta interessata.

La torinese, infatti, ha rilasciato un’intervista sul magazine Nuovo Tv in cui ha spiegato come reagirebbe nel caso in cui dovesse ritrovarsi di nuovo dinanzi il gabbiano, che tanto le ha fatto battere il cuore. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Gemma Galgani spiazzata da un possibile ritorno di Giorgio Manetti

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della possibilità di ritrovarsi dinanzi Giorgio Manetti a Uomini e Donne. L’edizione di quest’anno del dating show di Canale 5 sta per volgere al termine, ma dietro le quinte si pensa già a come sarà la prossima. Essa potrebbe essere caratterizzata da svariate novità, specie per quanto riguarda il parterre.

Ci saranno volti che andranno via, altri che resteranno e, inoltre, potrebbe esserci anche qualcuno che tornerà dopo una lunga pausa. Tra di loro c’è Giorgio Manetti. Quest0ultimo, in una recente intervista, ha lasciato una porta aperta alla possibilità di tornare alla corte di Maria De Filippi. Questo, naturalmente, lo porrebbe al cospetto della sua ex Gemma. Come reagirà la donna? Quest’ultima ha ammesso di non essere preparata a questo eventuale avvenimento.

Grandi colpi di scena nella prossima edizione di Uomini e Donne?

Durante l’intervista, infatti, gemma Galgani ha detto che non riesce a dire in anticipo quale potrebbe essere la reazione nel trovarsi Giorgio Manetti nel parterre di Uomini e Donne. La protagonista, però, ha lasciato intendere che quella di un suo ritorno sia un’ipotesi più che plausibile. A tal riguardo, infatti, ha detto che il gabbiano non è mai stato per le scelte drastiche, ma lascia sempre degli spiragli e delle porte aperte.

Questo, dunque, non starebbe facendo altro che confermare i recenti rumor secondo i quali Giorgio è stato accostato a Uomini e Donne, ancora una volta. Insomma, l’imbarazzo di Gemma nel trattare la faccenda è risultato subito tangibile. A quanto pare, quindi, questo ipotetico evento potrebbe riservare tanti colpi di scene e puntate ricche di avvenimenti. Non resta che attendere, in definitiva, per vedere se Maria De Filippi metterà a segno anche quest’altro colpaccio oppure no.