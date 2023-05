Al Bano: “Romina Power infastidita”. E’ ora di…. Alla vigilia dello show è accaduto di tutto

Come in una serie tv fantasy infinita, l’eterna lotta tra Romina Power e Loredana Lecciso aggiunge una nuova stagione, un altro capitolo della saga Carrisi. Il motivo è legato ovviamente allo show di Al Bano in programma all’Arena di Verona il prossimo 18 maggio, che sarà trasmesso anche su Canale 5.

Stando a quando riporta Dagospia pare che presenza della show girl all’evento abbia dato e non poco fastidio alla cantante ed ex moglie del maestro. E da qui è successo di tutto

Romina Power una furia con Loredana: cosa è successo

Sempre secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che il cantante di Cellino San Marco, a causa di queste rimostranze, ha dovuto fare un dietrofront inaspettato. Il traguardo degli ottant’anni non è cosa da poco, dato che anche la rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda il concerto.

Ma non solo, Al Bano per l’occasione ha voluto vicino a lui tutta la sua famiglia allargata, ma i piani sarebbero stati rovinati. Cosa succederà dunque? Loredana resterà a casa? O tutti faranno finta di niente?

Come in molti sapranno non è la prima volta che la soubrette viene fatta fuori da uno spettacolo. E’ accaduta la stessa cosa qualche anno fa con lo show Nel sole. Anche in quella occasione pare che la Lecciso non abbia preso parte al concerto per colpa di Romina.

Jasmine Carrisi e la difficoltà nel crescere nella sua famiglia

Della vita privata di famiglia, esposta al pubblico, ne ha parlato anche la figlia Jasmine, intervistata dal CorSera. “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Avrei preferito che non circolasse nulla.

Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”. Intanto, Loredana Lecciso ha deciso ancora una volta di fare un passo indietro, chiamandosi fuori per il bene dei suoi figli. Ma non è da escludere che la vendetta venga servita su un piatto freddo, dopo questo affronto subìto.