Oriana Marzoli e Elenoire Ferruzzi lite furiosa alla festa di Alfonso Signorini (VIDEO)

Ieri, giovedì 11 maggio, si è tenuta, con un po’ di ritardo, la festa che Alfonso Signorini è solito organizzare dopo al fine del GF Vip. A tale evento hanno partecipato quasi tutti gli ex gieffini, tra cui anche Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, che si sono rese protagoniste di una lite.

Proprio al momento del taglio della torta per il conduttore del reality show, le due ex concorrenti hanno cominciato a punzecchiarsi, fino a far degenerare la situazione. Il tutto è stato immortalato da alcuni dei presenti che stavano filmando dei video al momento dello spegnimento delle candeline.

La lite tra Oriana ed Elenoire alla festa di Signorini

Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi hanno avuto una lite furibonda alla festa di Alfonso Signorini. Ieri sera, infatti, il conduttore ha celebrato, con un po’ di ritardo, il suo compleanno. Il tutto si sarebbe dovuto verificare poco dopo la fine della settima edizione del reality show. Tuttavia, in quel periodo trapelò la notizia del ricovero urgente in terapia intensiva di Silvio Berlusconi. Pertanto, il direttore di Chi decise di rimandare l’evento a quando le cose sarebbero migliorate.

Ebbene, adesso che l’allarme sembra essere rientrato, tutto si è potuto celebrare nel migliore dei modi. Le cose sembravano procedere lisce come l’olio, ma all’improvviso è scoppiato il caos. Nel momento in cui Alfonso si è avvicinato alla torta per spegnere le candeline e tutti gli invitati lo hanno raggiunto per una foto, è scoppiato il delirio. Due protagoniste hanno cominciato a litigare.

La Ferruzzi non ha digerito il fidanzamento tra la Marzoli e Daniele Dal Moro?

Sembrerebbe che Oriana Marzoli avesse detto ad Elenoire Ferruzzi di volersi mettere davanti, in quanto visibilmente più bassa. La stravagante ex gieffina, però, le avrebbe risposto male, al punto da generare una lite. La fidanzata di Daniele Dal Moro, allora, ha fatto presente alla sua interlocutrice che, fino a poco tempo fa, faceva la sua leccapiedi, mentre adesso ha cambiato totalmente atteggiamento.

Elenoire, in tutta risposta, ha detto ad Oriana di non averla mai calcolata. I termini adoperati, chiaramente, sono stati molto più coloriti e pieni di parolacce e termini poco carini. Il tutto, comunque, è stato immortalato da alcuni presenti, i quali sono rimasti esilarati dalla diatriba. In molti credono che Elenoire non sembra abbia preso molto bene il fidanzamento ufficiale tra Oriana e Daniele.